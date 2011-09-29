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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - ФКСБ
АЕК - ФКСБ: обзор матча 29 сентября 2011
АЕК
29.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 2 тур
1 : 1
Завершен
ФКСБ
59'
М. Мрдакович
65'
М. Костя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - ФКСБ
+3
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
А. Препелицэ
Желтая карточка
Д. Деметриу
Желтая карточка
Г. Пинтадо
Желтая карточка
А. Препелицэ
Вторая желтая
П. Брандан
Желтая карточка
П. Брандан
Замена
Ф. Костя
️️️️
К. Тэнасе
Замена
К. Павлу
️️️️
М. Мрдакович
Замена
Н. Мартинович
️️️️
И. Эмегара
ГОЛ! 1:1!
М. Костя
Замена
Г. Пинтадо
️️️️
С. Кингсли
ГОЛ! 1:0!
М. Мрдакович
Пас отдал
Н. Присо
Желтая карточка
И. Скопелитис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
14
Марко Фортин
ВР
0
Грегор ван Дийк
ВР
19
Тим де Клер
ЛЗ
6
Люк Димеч
ЦЗ
7
Эдвин Линссен
ЦП
22
Гонсало Гарсия-Гарсия
ЦП
24
Джейсон Деметриу
ЦП
8
Иоаннис Скопелитис
ЦП
21
Нджонго Присо
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
9
Мильян Мрдакович
ЦФ
Главный тренер
Тон Каанен
ФКСБ
3
Ифеани Эмегара
ЛЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
55
Александру Бурчану
ОП
5
Пабло Брандан
ЦП
20
Леандро Тату
ЦФ
9
Михай Костя
ЦФ
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Ронни Леви
АЕК
1
Алешандре Негри
ВР
15
Константинос Костанас
ЦЗ
33
Михаэл Продрому
ЦЗ
27
Гомес
ОП
11
Кириакос Павлу
ЦП
18
Горка Пинтадо
ЦФ
29
Несторас Митидис
ЦФ
ФКСБ
77
Валентин Кожокару
ВР
19
Новак Мартинович
ЦЗ
2
Жералду
ЦЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
90
Стефан Николич
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
11
Флорин Костя
ЦФ
2-4-3
14
Фортин
19
де Клер
6
Димеч
7
Линссен
24
Деметриу
8
Скопелитис
22
Гарсия-Гарсия
9
Мрдакович
39
Санни Кингсли
21
Присо
4-2-2-3
14
Илиев
24
Гардош
14
Латовлевич
3
Эмегара
28
Препелицэ
55
Бурчану
5
Брандан
20
Тэнасе
10
Станку
9
Костя
20
Тату
9
Мрдакович
11
Павлу
11
Павлу
9
Мрдакович
39
Санни Кингсли
18
Пинтадо
18
Пинтадо
39
Санни Кингсли
3
Эмегара
19
Мартинович
19
Мартинович
3
Эмегара
28
Препелицэ
10
Бикфалви
10
Бикфалви
28
Препелицэ
20
Тэнасе
11
Костя
11
Костя
20
Тэнасе
Остались в запасе
АЕК
ФКСБ
15
Константинос Костанас
ЦЗ
33
Михаэл Продрому
ЦЗ
1
Алешандре Негри
ВР
27
Гомес
ОП
29
Несторас Митидис
ЦФ
Главный тренер
Тон Каанен
90
Стефан Николич
ЦФ
77
Валентин Кожокару
ВР
2
Жералду
ЦЗ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Ронни Леви
Остались в запасе
15
Константинос Костанас
ЦЗ
33
Михаэл Продрому
ЦЗ
1
Алешандре Негри
ВР
27
Гомес
ОП
29
Несторас Митидис
ЦФ
Остались в запасе
90
Стефан Николич
ЦФ
77
Валентин Кожокару
ВР
2
Жералду
ЦЗ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Тон Каанен
Главный тренер
Ронни Леви
Статистика матча АЕК - ФКСБ
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
- : -
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
1 : 0
12.10.2026
Омония Арадипу
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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