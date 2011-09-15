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    Тон Каанен

    Тренер
    Имя Тон
    Фамилия Каанен
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 18 марта 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    АЕК 4 0 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.09.2011 Маккаби 1 : 0 АЕК
    29.09.2011 АЕК 1 : 1 ФКСБ
    20.10.2011 АЕК 0 : 5 Шальке-04
    04.11.2011 Шальке-04 0 : 0 АЕК
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