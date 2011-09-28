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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Порту
Зенит - Порту: обзор матча 28 сентября 2011
Зенит
28.09.2011, среда, 20:00
Лига Чемпионов, группа G, 2 тур
3 : 1
Завершен
Порту
20'
Р. Широков
63'
Р. Широков
72'
Данни
11'
Х. Родригес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Порту
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Кержаков
Замена
С. Хусти
️️️️
К. Зырянов
Замена
С. Дефур
️️️️
Ф. Беллуски
ГОЛ! 3:1!
Данни
Пас отдал
А. Кержаков
Желтая карточка
Ф. Беллуски
ГОЛ! 2:1!
Р. Широков
Пас отдал
В. Файзулин
Желтая карточка
Н. Отаменди
Желтая карточка
Т. Губочан
Замена
Соуза
️️️️
Х. Родригес
+3
Вторая желтая
Х. Фусиле
Замена
С. Варела
️️️️
Клебер
Травма
Клебер
Желтая карточка
Х. Фусиле
ГОЛ! 1:1!
Р. Широков
Пас отдал
В. Файзулин
20'
11'
ГОЛ! 0:1!
Х. Родригес
Пас отдал
Халк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Порту
1
Элтон
(К)
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
13
Клебер
ЦФ
7
Халк
РФ
Главный тренер
Витор Перейра
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Данко Лазович
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Порту
1
Рафаэль Бракали
ВР
3
Майкон
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Соуза
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Малафеев
4
Кришито
6
Ломбертс
15
Губочан
22
Анюков
27
Денисов
18
Зырянов
15
Широков
10
Данни
20
Файзулин
11
Кержаков
4-1-2-1-2
1
Элтон
7
Фусиле
30
Отаменди
6
Роланду
2
Перейра
5
Фернандо
8
Моутинью
25
Беллуски
23
Родригес
7
Халк
13
Клебер
18
Зырянов
9
Хусти
9
Хусти
18
Зырянов
11
Кержаков
11
Бухаров
11
Бухаров
11
Кержаков
23
Родригес
5
Соуза
5
Соуза
23
Родригес
25
Беллуски
16
Дефур
16
Дефур
25
Беллуски
13
Клебер
18
Варела
18
Варела
13
Клебер
Остались в запасе
Зенит
Порту
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Рафаэль Бракали
ВР
3
Майкон
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Данко Лазович
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
3
Майкон
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Зенит - Порту
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Дэррен Кэнн
Джейк Коллин (оба Англия)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая) "НТВ" 19:45 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 14:15 (суббота, 1 октября)
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