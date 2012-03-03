Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кьево
Ювентус - Кьево: обзор матча 03 марта 2012
Ювентус
03.03.2012, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Кьево
18'
П. Де Челье
76'
Б. Драме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кьево
Замена
К. Вацек
️️️️
А. Палоски
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
Ш. Лихтштайнер
ГОЛ! 1:1!
Б. Драме
Пас отдал
Д. Москарделли
Замена
М. Касерес
️️️️
К. Маркизио
Замена
Д. Москарделли
️️️️
П. Саммарко
Замена
П. Хетемай
️️️️
Лусиано
Желтая карточка
Б. Драме
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
А. Барцальи
ГОЛ! 1:0!
П. Де Челье
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ПП
21
Алессандро Матри
ЛФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Мирко Вучинич
РФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
7
Камил Вацек
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
4-3-3
1
Буффон
29
Де Челье
2
Лихтштайнер
14
Кьеллини
15
Барцальи
19
Падоин
21
Пирло
10
Маркизио
21
Матри
27
Квальярелла
9
Вучинич
4-4-2
70
Соррентино
21
Фрей
15
Ачерби
3
Андреолли
3
Драме
10
Лусиано
4
Брэдли
30
Ригони
23
Саммарко
77
Теро
9
Палоски
15
Барцальи
19
Бонуччи
19
Бонуччи
15
Барцальи
10
Маркизио
4
Касерес
4
Касерес
10
Маркизио
2
Лихтштайнер
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
2
Лихтштайнер
9
Палоски
7
Вацек
7
Вацек
9
Палоски
10
Лусиано
56
Хетемай
56
Хетемай
10
Лусиано
23
Саммарко
9
Москарделли
9
Москарделли
23
Саммарко
Остались в запасе
Ювентус
Кьево
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Ювентус - Кьево
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Новости команд
Все
Ювентус
Кьево
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
Вчера, 16:36
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
Вчера, 16:18
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
Вчера, 15:21
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
Вчера, 16:36
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
Вчера, 16:18
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
Вчера, 15:21
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+