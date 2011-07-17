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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Мордовия - Динамо
Мордовия - Динамо: обзор матча 17 июля 2011
Мордовия
17.07.2011, воскресенье, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 5
Завершен
Динамо
37'
И. Семшов
66'
А. Воронин
72'
А. Кокорин
79'
А. Каряка
90+1'
А. Каряка
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мордовия - Динамо
+1
ГОЛ! 0:5!
А. Каряка
ГОЛ! 0:4!
А. Каряка
Замена
А. Каряка
️️️️
А. Самедов
Замена
Э. Танделов
️️️️
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 0:3!
А. Кокорин
Замена
З. Мисимович
️️️️
А. Воронин
Замена
Г. Микадзе
️️️️
А. Симчевич
Замена
А. Герк
️️️️
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 0:2!
А. Воронин
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Юсупов
Желтая карточка
А. Мулдаров
ГОЛ! 0:1!
И. Семшов
12'
Желтая карточка
А. Юсупов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
24
Константин Зайцев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
31
Максим Рогов
ЛП
30
Герсон Асеведо
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
0
Андрей Воронин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Мордовия
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Артем Дейнеко
ЦЗ
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
17
Эльбрус Танделов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Андрей Каряка
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-3-2
24
Зайцев
87
Симчевич
22
Будников
4
Степанец
3
Мулдаров
31
Рогов
30
Асеведо
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Панченко
4-3-3
1
Шунин
26
Уилкшир
13
Гранат
6
Фернандес
32
Ломич
19
Самедов
4
Юсупов
20
Семшов
0
Воронин
22
Кураньи
9
Кокорин
9
Мухаметшин
17
Танделов
17
Танделов
9
Мухаметшин
87
Симчевич
8
Микадзе
8
Микадзе
87
Симчевич
23
Мухаметшин
8
Герк
8
Герк
23
Мухаметшин
19
Самедов
5
Каряка
5
Каряка
19
Самедов
4
Юсупов
41
Сапета
41
Сапета
4
Юсупов
0
Воронин
8
Мисимович
8
Мисимович
0
Воронин
Остались в запасе
Мордовия
Динамо
4
Артем Дейнеко
ЦЗ
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
30
Владимир Габулов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
4
Артем Дейнеко
ЦЗ
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Мордовия - Динамо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Игорь Лапидус (Элиста)
Андрей Малородов (Саратов)
Делегат:
Александр Лапин (Уфа)
Стадион:
Старт
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