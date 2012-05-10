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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Таврия
Динамо К - Таврия: обзор матча 10 мая 2012
Динамо К
10.05.2012, четверг, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Таврия
17'
А. Милевский
87'
М. Любичич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Таврия
Замена
А. Мехмеди
️️️️
А. Ярмоленко
Желтая карточка
М. Любичич
ГОЛ! 1:1!
М. Любичич
Желтая карточка
М. Калиниченко
Желтая карточка
Л. Аруна
Замена
Л. Аруна
️️️️
А. Шевченко
Желтая карточка
А. Шиндер
Замена
М. Фещук
️️️️
А. Афолаби
Желтая карточка
Д. Алими
Замена
А. Кичак
️️️️
Б. Идейе
Красная карточка
М. Коваль
ГОЛ! 1:0!
А. Милевский
Пас отдал
А. Шевченко
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
0
Артем Милевский
АП
7
Андрей Шевченко
(К)
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
5
Владимир Езерский
(К)
ЦЗ
29
Марин Любичич
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
25
Максим Калиниченко
ЛП
15
Джамиу Алими
ЦП
27
Гомес
ЦП
24
Руслан Платон
ПП
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Динамо К
13
Артем Кичак
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
88
Александр Алиев
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
4-1-3-2
35
Коваль
3
Бетао
44
Алмейда
34
Хачериди
21
Данило Силва
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
0
Милевский
7
Шевченко
12
Идейе
19
Гармаш
4-4-2
13
Кахриман
20
Буссаиди
5
Езерский
29
Любичич
7
Кубик
24
Платон
15
Алими
27
Гомес
25
Калиниченко
7
Шиндер
14
Афолаби
12
Идейе
13
Кичак
13
Кичак
12
Идейе
7
Шевченко
25
Аруна
25
Аруна
7
Шевченко
7
Ярмоленко
14
Мехмеди
14
Мехмеди
7
Ярмоленко
14
Афолаби
10
Фещук
10
Фещук
14
Афолаби
Остались в запасе
Динамо К
Таврия
17
Тарас Михалик
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
88
Александр Алиев
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
16
Сергей Ситало
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
Остались в запасе
17
Тарас Михалик
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
88
Александр Алиев
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Динамо К - Таврия
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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