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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Таврия
Шахтер - Таврия: обзор матча 21 апреля 2012
Шахтер
21.04.2012, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Таврия
16'
Е. Селезнев
59'
Я. Ракицкий
70'
Е. Селезнев
47'
А. Шиндер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Таврия
Желтая карточка
Д. Срна
Замена
Р. Платон
️️️️
С. Назаренко
Замена
А. Патрик
️️️️
Г. Мхитарян
ГОЛ! 3:1!
Е. Селезнев
Пас отдал
Фернандиньо
Замена
Ю. Путраш
️️️️
Д. Алими
Замена
Дентиньо
️️️️
Илсиньо
ГОЛ! 2:1!
Я. Ракицкий
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Т. Степаненко
ГОЛ! 1:1!
А. Шиндер
Пас отдал
М. Калиниченко
Замена
М. Нэ
️️️️
Ф. Ади
ГОЛ! 1:0!
Е. Селезнев
Пас отдал
Д. Срна
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
5
Владимир Езерский
(К)
ЦЗ
15
Джамиу Алими
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
27
Гомес
ЛП
25
Максим Калиниченко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
9
Сергей Назаренко
ПП
7
Антон Шиндер
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
10
Алан Патрик
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
31
Дентиньо
ЦФ
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
24
Руслан Платон
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Пятов
13
Шевчук
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
27
Степаненко
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
10
Виллиан
77
Илсиньо
11
Селезнев
4-4-2
13
Кахриман
20
Буссаиди
5
Езерский
15
Алими
7
Кубик
9
Назаренко
25
Калиниченко
29
Любичич
27
Гомес
9
Ади
7
Шиндер
77
Илсиньо
31
Дентиньо
31
Дентиньо
77
Илсиньо
22
Мхитарян
10
Патрик
10
Патрик
22
Мхитарян
27
Степаненко
11
Тейшейра
11
Тейшейра
27
Степаненко
15
Алими
40
Путраш
40
Путраш
15
Алими
9
Ади
16
Нэ
16
Нэ
9
Ади
9
Назаренко
24
Платон
24
Платон
9
Назаренко
Остались в запасе
Шахтер
Таврия
35
Богдан Шуст
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
16
Сергей Ситало
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
30
Олег Гуменюк
ПП
10
Максим Фещук
ЦФ
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
30
Олег Гуменюк
ПП
10
Максим Фещук
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Таврия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Донбасс-Арена
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