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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Ворскла
Днепр - Ворскла: обзор матча 10 марта 2012
Днепр
10.03.2012, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
50'
С. Кравченко
77'
А. Янузи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Ворскла
Желтая карточка
А. Курилов
Вторая желтая
Д. Боатенг
Желтая карточка
А. Янузи
Желтая карточка
Е. Чеберячко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Янузи
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Олейник
Желтая карточка
Р. Зозуля
Замена
Е. Будник
️️️️
И. Кривошеенко
ГОЛ! 1:0!
С. Кравченко
Замена
Н. Калинич
️️️️
Жулиано
Желтая карточка
Д. Боатенг
+1
Желтая карточка
С. Кравченко
Желтая карточка
Матеус
Желтая карточка
О. Мазух
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
22
Самуэль Инкум
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
10
Роман Зозуля
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
21
Алсидес
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
4-3-2-1
27
Лаштувка
22
Инкум
3
Мазух
14
Чеберячко
10
Зозуля
8
Бабенко
14
Кравченко
18
Боатенг
16
Олейник
20
Жулиано
99
Матеус
4-3-1-2
51
Казаков
4
Даллку
78
Курилов
17
Чеснаков
33
Селин
82
Ребенок
90
Безус
32
Красноперов
10
Маркоски
11
Кривошеенко
9
Янузи
16
Олейник
28
Шахов
28
Шахов
16
Олейник
20
Жулиано
9
Калинич
9
Калинич
20
Жулиано
11
Кривошеенко
11
Будник
11
Будник
11
Кривошеенко
Остались в запасе
Днепр
Ворскла
24
Виталий Каверин
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
21
Алсидес
ПЗ
Главный тренер
Хуанде Рамос
18
Алексей Чичиков
ЦФ
9
Андрей Оберемко
ЦП
1
Сергей Долганский
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
24
Виталий Каверин
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
21
Алсидес
ПЗ
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
9
Андрей Оберемко
ЦП
1
Сергей Долганский
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Днепр - Ворскла
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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