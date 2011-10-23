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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Металлист
Шахтер - Металлист: обзор матча 23 октября 2011
Шахтер
23.10.2011, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Металлист
60'
Г. Мхитарян
45+3'
К. Вильягра
54'
М. Торсильери
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Металлист
+4
Желтая карточка
В. Дишленкович
Вторая желтая
П. Гуйе
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Жадсон
Травма
М. Торсильери
Замена
Х. Мануэль Торрес
️️️️
Фининьо
Желтая карточка
Эдмар
Желтая карточка
П. Гуйе
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
М. Девич
Желтая карточка
Д. Срна
Замена
С. Валяев
️️️️
Тайсон
ГОЛ! 1:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Л. Адриано
Желтая карточка
Д. Коста
ГОЛ! 0:2!
М. Торсильери
Пас отдал
Х. Соса
Замена
Л. Адриано
️️️️
Е. Селезнев
Замена
Д. Коста
️️️️
Эдуардо
+3
ГОЛ! 0:1!
К. Вильягра
Пас отдал
Тайсон
Желтая карточка
Тайсон
Желтая карточка
М. Девич
Желтая карточка
В. Шевчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Жадсон
АП
9
Эдуардо
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
13
Фининьо
ЛВ
10
Клейтон Хавьер
(К)
ЦП
8
Эдмар
ЦП
11
Тайсон
АП
7
Хосе Соса
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
4-2-3-1
23
Рыбка
13
Шевчук
44
Ракицкий
50
Кучер
33
Срна
22
Мхитарян
3
Хюбшман
10
Виллиан
10
Жадсон
9
Эдуардо
11
Селезнев
4-2-3-1
81
Дишленкович
3
Вильягра
6
Торсильери
18
Гуйе
19
Пшеничных
10
Хавьер
8
Эдмар
7
Соса
11
Тайсон
13
Фининьо
32
Девич
10
Жадсон
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Жадсон
9
Эдуардо
11
Коста
11
Коста
9
Эдуардо
11
Селезнев
4
Адриано
4
Адриано
11
Селезнев
11
Тайсон
78
Валяев
78
Валяев
11
Тайсон
13
Фининьо
19
Торрес
19
Торрес
13
Фининьо
32
Девич
9
Кристальдо
9
Кристальдо
32
Девич
Остались в запасе
Шахтер
Металлист
30
Андрей Пятов
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
29
Александр Горяинов
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Остались в запасе
29
Александр Горяинов
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Металлист
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
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