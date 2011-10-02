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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Динамо К
Ворскла - Динамо К: обзор матча 02 октября 2011
Ворскла
02.10.2011, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
36'
О. Красноперов
65'
Б. Идейе
69'
А. Ярмоленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Динамо К
+2
Желтая карточка
Бетао
Замена
А. Громов
️️️️
И. Кривошеенко
Замена
Л. Алмейда
️️️️
А. Алиев
Замена
Д. Гармаш
️️️️
М. Нинкович
ГОЛ! 1:2!
А. Ярмоленко
Пас отдал
А. Милевский
Замена
В. Сачко
️️️️
Р. Безус
ГОЛ! 1:1!
Б. Идейе
Замена
Й. Маркоски
️️️️
А. Янузи
Желтая карточка
А. Курилов
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Д. Силва
Желтая карточка
Р. Безус
ГОЛ! 1:0!
О. Красноперов
Пас отдал
И. Кривошеенко
13'
Желтая карточка
Т. Михалик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
88
Александр Алиев
АП
20
Олег Гусев
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
17
Василий Сачко
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
3-2-3-2
1
Долганский
78
Курилов
3
Ткачук
17
Чеснаков
33
Селин
4
Даллку
90
Безус
32
Красноперов
82
Ребенок
11
Кривошеенко
9
Янузи
4-3-1-2
1
Шовковский
21
Данило Силва
17
Михалик
3
Бетао
24
Юссуф
20
Гусев
36
Нинкович
5
Вукоевич
88
Алиев
0
Милевский
12
Идейе
9
Янузи
10
Маркоски
10
Маркоски
9
Янузи
90
Безус
17
Сачко
17
Сачко
90
Безус
11
Кривошеенко
28
Громов
28
Громов
11
Кривошеенко
88
Алиев
44
Алмейда
44
Алмейда
88
Алиев
36
Нинкович
19
Гармаш
19
Гармаш
36
Нинкович
21
Данило Силва
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
21
Данило Силва
Остались в запасе
Ворскла
Динамо К
9
Андрей Оберемко
ЦП
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
Главный тренер
Николай Павлов
35
Максим Коваль
ВР
37
Сергей Рыбалка
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
9
Андрей Оберемко
ЦП
12
Сергей Величко
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
37
Сергей Рыбалка
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Ворскла - Динамо К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
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