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АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 12 декабря 2011
Челси
12.12.2011, понедельник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
33'
Р. Мейрелеш
82'
Ф. Лэмпард (П)
3'
М. Балотелли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Сити
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Д. Старридж
Замена
Э. Джеко
️️️️
Д. Лескотт
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Х. Мата
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Д. Дрогба
Замена
Н. Де Йонг
️️️️
Д. Сильва
Желтая карточка
Рамирес
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Р. Мейрелеш
Замена
К. Туре
️️️️
С. Агуэро
Желтая карточка
О. Ромеу
Вторая желтая
Г. Клиши
Желтая карточка
Г. Клиши
Желтая карточка
В. Компани
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
ГОЛ! 1:1!
Р. Мейрелеш
Пас отдал
Д. Старридж
ГОЛ! 0:1!
М. Балотелли
Пас отдал
С. Агуэро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЛП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Рамирес
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
15
Даниэль Старридж
РФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЛП
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЛФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
26
Терри
3
Босингва
14
Мейрелеш
21
Ромеу
7
Рамирес
64
Мата
11
Дрогба
15
Старридж
4-3-1-2
1
Харт
5
Сабалета
15
Лескотт
4
Компани
3
Клиши
20
Милнер
42
Туре
18
Бэрри
21
Сильва
45
Балотелли
10
Агуэро
15
Старридж
12
Оби Микел
12
Оби Микел
15
Старридж
14
Мейрелеш
8
Лэмпард
8
Лэмпард
14
Мейрелеш
64
Мата
13
Малуда
13
Малуда
64
Мата
10
Агуэро
2
Туре
2
Туре
10
Агуэро
21
Сильва
34
Де Йонг
34
Де Йонг
21
Сильва
15
Лескотт
10
Джеко
10
Джеко
15
Лескотт
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
11
Адам Джонсон
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
11
Адам Джонсон
ПП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:55 (прямая)
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