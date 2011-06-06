Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украина - Франция
Украина - Франция: обзор матча 06 июня 2011
Украина
06.06.2011, понедельник, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 4
Завершен
Франция
54'
А. Тимощук
57'
К. Гамейро
85'
М. Мартен
86'
Ю. Кабуль
90+1'
М. Мартен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Украина - Франция
+1
ГОЛ! 1:4!
М. Мартен
Пас отдал
К. Бензема
ГОЛ! 1:3!
Ю. Кабуль
Пас отдал
М. Мартен
ГОЛ! 1:2!
М. Мартен
Замена
М. Мартен
️️️️
Й. Кабай
Замена
А. Диаби
️️️️
Б. Матюиди
Замена
Э. Абидаль
️️️️
М. Сахо
Замена
И. Худобяк
️️️️
О. Гусев
Замена
Е. Селезнев
️️️️
М. Девич
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Ж. Менез
Замена
К. Бензема
️️️️
К. Гамейро
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Л. Реми
Замена
Д. Кожанов
️️️️
С. Назаренко
Замена
А. Милевский
️️️️
А. Воронин
ГОЛ! 1:1!
К. Гамейро
ГОЛ! 1:0!
А. Тимощук
Пас отдал
Р. Ротань
Замена
Е. Хачериди
️️️️
А. Кучер
Травма
А. Кучер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
0
Николай Ищенко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
14
Руслан Ротань
ЛП
4
Анатолий Тимощук
(К)
ОП
18
Сергей Назаренко
ЦП
10
Андрей Воронин
АП
9
Олег Гусев
ПП
22
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Франция
16
Стив Манданда
(К)
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Юнес Кабуль
ЦЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
14
Жереми Менез
ЛП
17
Янн М'Вила
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
0
Кевин Гамейро
ЦФ
20
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Украина
23
Андрей Дикань
ВР
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
21
Денис Олейник
ЛВ
18
Сергей Кравченко
ЦП
0
Игорь Худобяк
ЦП
0
Денис Кожанов
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
15
Артем Милевский
ЦФ
Франция
23
Седрик Каррассо
ВР
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
15
Флоран Малуда
ЛВ
0
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
19
Марвин Мартен
ЦП
18
Алу Диарра
ЦП
19
Абу Диаби
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
19
Карим Бензема
ЦФ
0
Гийом Оаро
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Пятов
13
Шевчук
5
Кучер
0
Ищенко
14
Кобин
4
Тимощук
14
Ротань
18
Назаренко
9
Гусев
10
Воронин
22
Девич
4-1-3-2
16
Манданда
13
Ревейер
0
Кабуль
0
Сахо
3
Эвра
17
М'Вила
6
Кабай
14
Матюиди
14
Менез
20
Реми
0
Гамейро
5
Кучер
3
Хачериди
3
Хачериди
5
Кучер
9
Гусев
0
Худобяк
0
Худобяк
9
Гусев
18
Назаренко
0
Кожанов
0
Кожанов
18
Назаренко
22
Девич
11
Селезнев
11
Селезнев
22
Девич
10
Воронин
15
Милевский
15
Милевский
10
Воронин
0
Сахо
3
Абидаль
3
Абидаль
0
Сахо
20
Реми
7
Рибери
7
Рибери
20
Реми
6
Кабай
19
Мартен
19
Мартен
6
Кабай
14
Матюиди
19
Диаби
19
Диаби
14
Матюиди
14
Менез
15
Малуда
15
Малуда
14
Менез
0
Гамейро
19
Бензема
19
Бензема
0
Гамейро
Остались в запасе
Украина
Франция
23
Андрей Дикань
ВР
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
18
Сергей Кравченко
ЦП
21
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Олег Блохин
23
Седрик Каррассо
ВР
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Алу Диарра
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
0
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
23
Андрей Дикань
ВР
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
18
Сергей Кравченко
ЦП
21
Денис Олейник
ЛВ
Остались в запасе
23
Седрик Каррассо
ВР
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Алу Диарра
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
0
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Украина - Франция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Помощники судьи:
Саймон Бэк
Стив Чаилд (оба - Англия)
Стадион:
Донбасс-Арена
Новости команд
Все
Украина
Франция
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
16:36
1
Матерацци заявил, что мог умереть от удара Зидана в финале ЧМ-2006
13:38
1
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
4
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 10:06
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 10:06
Кавазашвили: «Боюсь, Украина обыграла бы Россию в футбол»
10 октября
13
Воронин: «Больно смотреть, во что превратилась сборная Украины»
10 октября
4
Колосков: «До матча России и Украины я не доживу»
8 октября
7
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
16:36
1
Матерацци заявил, что мог умереть от удара Зидана в финале ЧМ-2006
13:38
1
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
4
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 10:06
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+