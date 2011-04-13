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Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - Реал
Тоттенхэм - Реал: обзор матча 13 апреля 2011
Тоттенхэм
13.04.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Реал
50'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Реал
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Л. Модрич
Желтая карточка
Э. Гранеро
Замена
К. Бензема
️️️️
Х. Алонсо
Замена
Сандро
️️️️
Т. Хаддлстоун
Замена
Кака
️️️️
К. Роналду
Замена
Д. Дефо
️️️️
А. Леннон
Замена
Э. Гранеро
️️️️
С. Рамос
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Желтая карточка
Р. Карвалью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Сандро
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-2-3-1
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
20
Доусон
36
Галлас
14
Чорлука
23
Хаддлстоун
10
Модрич
18
Бэйл
8
ван дер Ваарт
12
Леннон
10
Павлюченко
3-2-2-1-2
12
Касильяс
39
Альбиоль
6
Карвалью
93
Рамос
5
Арбелоа
12
Марсело
3
Алонсо
28
Хедира
10
Озил
7
Роналду
25
Адебайор
10
Модрич
19
Кранчар
19
Кранчар
10
Модрич
23
Хаддлстоун
30
Сандро
30
Сандро
23
Хаддлстоун
12
Леннон
9
Дефо
9
Дефо
12
Леннон
93
Рамос
23
Гранеро
23
Гранеро
93
Рамос
7
Роналду
10
Кака
10
Кака
7
Роналду
3
Алонсо
9
Бензема
9
Бензема
3
Алонсо
Остались в запасе
Тоттенхэм
Реал
23
Карло Кудичини
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Тоттенхэм - Реал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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