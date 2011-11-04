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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Спартак М (мол)
Динамо (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 04 ноября 2011
Динамо (мол)
04.11.2011, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
1 : 2
Завершен
Спартак М (мол)
86'
А. Гатагов
8'
Д. Каюмов
60'
Джано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Спартак М (мол)
ГОЛ! 1:2!
А. Гатагов
Замена
И. Альшин
️️️️
Ф. Озобич
Замена
Д. Отставнов
️️️️
И. Соловьев
Замена
А. Панюков
️️️️
Ф. Смолов
ГОЛ! 0:2!
Джано
Пас отдал
В. Обухов
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Каюмов
Замена
П. Евсеев
️️️️
В. Рыков
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
И. Шитов
Желтая карточка
И. Соловьев
Замена
Джано
️️️️
И. Киреев
Желтая карточка
А. Ходырев
Замена
Д. Кутин
️️️️
М. Рохо
Желтая карточка
И. Чежия
13'
Желтая карточка
М. Рохо
ГОЛ! 0:1!
Д. Каюмов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
9
Иван Соловьев
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Динамо (мол)
5
Павел Евсеев
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Андрей Панюков
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Спартак М (мол)
91
Алексей Скорняков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
4-5-1
39
Фролов
17
Иванов
5
Сергеев
44
Рыков
24
Шитов
9
Соловьев
17
Комисов
35
Ильин
19
Дуймович
9
Гатагов
90
Смолов
4-3-2-1
12
Заболотный
44
Фадеев
5
Рохо
21
Ходырев
3
Чежия
21
Зотов
8
Махмудов
88
Киреев
19
Озобич
7
Каюмов
13
Обухов
44
Рыков
5
Евсеев
5
Евсеев
44
Рыков
24
Шитов
28
Ротенберг
28
Ротенберг
24
Шитов
90
Смолов
11
Панюков
11
Панюков
90
Смолов
9
Соловьев
26
Отставнов
26
Отставнов
9
Соловьев
19
Озобич
10
Альшин
10
Альшин
19
Озобич
5
Рохо
5
Кутин
5
Кутин
5
Рохо
88
Киреев
7
Джано
7
Джано
88
Киреев
7
Каюмов
7
Козлов
7
Козлов
7
Каюмов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Спартак М (мол)
91
Алексей Скорняков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
Остались в запасе
91
Алексей Скорняков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Динамо (мол) - Спартак М (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
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Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
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0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Стадион:
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