Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Динамо
Томь - Динамо: обзор матча 30 октября 2011
Томь
30.10.2011, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Динамо
28'
З. Мисимович
39'
К. Кураньи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Динамо
+2
Замена
П. Нехайчик
️️️️
А. Кокорин
Желтая карточка
А. Юсупов
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Самедов
Замена
Е. Савин
️️️️
Е. Баляйкин
Замена
А. Епуряну
️️️️
З. Мисимович
Вторая желтая
В. Гранат
Замена
М. Канунников
️️️️
Е. Стариков
Замена
Д. Никитинский
️️️️
В. Строев
ГОЛ! 0:2!
К. Кураньи
Пас отдал
А. Самедов
ГОЛ! 0:1!
З. Мисимович
Желтая карточка
В. Гранат
Желтая карточка
С. Сосновский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
26
Виктор Строев
ЛЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
7
Денис Бояринцев
(К)
ЛВ
87
Евгений Стариков
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ПВ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
19
Александр Самедов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-3-2-1
30
Песьяков
26
Строев
3
Сосновский
24
Смирнов
35
Гультяев
87
Стариков
34
Сабитов
19
Ропотан
7
Бояринцев
32
Баляйкин
9
Погребняк
4-2-2-2
1
Шунин
26
Уилкшир
6
Фернандес
13
Гранат
32
Ломич
4
Юсупов
20
Семшов
19
Самедов
8
Мисимович
22
Кураньи
9
Кокорин
26
Строев
7
Никитинский
7
Никитинский
26
Строев
32
Баляйкин
99
Савин
99
Савин
32
Баляйкин
87
Стариков
99
Канунников
99
Канунников
87
Стариков
8
Мисимович
24
Епуряну
24
Епуряну
8
Мисимович
9
Кокорин
33
Нехайчик
33
Нехайчик
9
Кокорин
19
Самедов
41
Сапета
41
Сапета
19
Самедов
Остались в запасе
Томь
Динамо
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
33
Валерий Климов
ПП
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
33
Валерий Климов
ПП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Томь - Динамо
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Андрей Глот (Ярославль)
Алексей Лунев (Новосибирск)
Делегат:
Тарас Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая)
Новости команд
Все
Томь
Динамо
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
Вчера, 15:16
6
Аршавин призвал игроков покидать Россию
Вчера, 11:58
49
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
Вчера, 10:03
8
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
11 ноября
7
«Я был недоволен»: Тюкавин высказался о претензиях к Глушенкову
11 ноября
12
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
Вчера, 15:16
6
Аршавин призвал игроков покидать Россию
Вчера, 11:58
49
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
Вчера, 10:03
8
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
11 ноября
7
«Я был недоволен»: Тюкавин высказался о претензиях к Глушенкову
11 ноября
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+