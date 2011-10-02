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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Рубин
Томь - Рубин: обзор матча 02 октября 2011
Томь
02.10.2011, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Рубин
51'
С. Боккетти
84'
С. Боккетти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Рубин
ГОЛ! 0:2!
С. Боккетти
Пас отдал
Б. Натхо
Желтая карточка
А. Ропотан
Замена
П. Быстров
️️️️
А. Еременко
Замена
К. Погребняк
️️️️
Е. Савин
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Г. Карадениз
Замена
А. Касаев
️️️️
И. Лебеденко
Замена
Н. Баженов
️️️️
Д. Бояринцев
Замена
Е. Стариков
️️️️
А. Харитонов
ГОЛ! 0:1!
С. Боккетти
Пас отдал
Б. Натхо
Травма
Р. Шаронов
Травма
Б. Натхо
Желтая карточка
Е. Савин
Желтая карточка
В. Строев
12'
Желтая карточка
С. Боккетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
26
Виктор Строев
ЛЗ
18
Овидиу Дананае
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
3
Сергей Сосновский
ЦП
83
Александр Харитонов
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
7
Денис Бояринцев
(К)
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЛЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Алексей Еременко
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
9
Денис Лактионов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
87
Евгений Стариков
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
4-3-1-2
30
Песьяков
26
Строев
18
Дананае
4
Воронов
35
Гультяев
3
Сосновский
83
Харитонов
19
Ропотан
7
Бояринцев
99
Савин
99
Канунников
3-1-3-1-2
1
Рыжиков
76
Шаронов
44
Навас
16
Боккетти
15
Кисляк
20
Еременко
26
Еременко
10
Натхо
61
Карадениз
10
Лебеденко
17
Дядюн
7
Бояринцев
32
Баженов
32
Баженов
7
Бояринцев
83
Харитонов
87
Стариков
87
Стариков
83
Харитонов
99
Савин
9
Погребняк
9
Погребняк
99
Савин
10
Лебеденко
11
Касаев
11
Касаев
10
Лебеденко
61
Карадениз
7
Рязанцев
7
Рязанцев
61
Карадениз
20
Еременко
0
Быстров
0
Быстров
20
Еременко
Остались в запасе
Томь
Рубин
9
Денис Лактионов
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
9
Денис Лактионов
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Томь - Рубин
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 13:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (воскресенье, 2 октября)
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