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Спартак-Нальчик - Кубань (ЛФЛ)
Спартак-Нальчик - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 25 сентября 2011
Спартак-Нальчик
25.09.2011, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
29'
Л. Траоре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Кубань (ЛФЛ)
+2
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Варга
Желтая карточка
Зелао
Замена
Р. Бугаев
️️️️
Г. Букур
Замена
М. Комков
️️️️
А. Тлисов
Желтая карточка
Е. Овсиенко
Замена
Е. Овсиенко
️️️️
М. Джудович
Замена
А. Щаницин
️️️️
Г. Рухаиа
Замена
Х. Сигурдссон
️️️️
И. Портнягин
Желтая карточка
Г. Рухаиа
ГОЛ! 0:1!
Л. Траоре
Пас отдал
Г. Букур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
4
Гуджа Рухаиа
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
5
Сергей Пилипчук
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игорь Армаш
ЛЗ
26
Зелао
(К)
ЦЗ
5
Игор Лоло
ЦЗ
15
Максим Жавнерчик
ПЗ
55
Владислав Кулик
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
16
Марко Нэ
ОП
11
Георге Букур
ЦП
40
Дачиан Варга
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Станислав Намашко
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
39
Ханнес Сигурдссон
ЛП
28
Йован Голич
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Михаил Комков
ПП
19
Антон Секрет
ЦФ
4-4-1-1
30
Отто
71
Багаев
20
Джудович
91
Куликов
27
Лебедев
4
Рухаиа
11
Концедалов
56
Гриднев
5
Пилипчук
95
Митришев
97
Портнягин
4-2-3-1
31
Беленов
15
Жавнерчик
26
Зелао
5
Лоло
5
Армаш
8
Тлисов
16
Нэ
40
Варга
11
Букур
55
Кулик
90
Траоре
4
Рухаиа
13
Щаницин
13
Щаницин
4
Рухаиа
20
Джудович
4
Овсиенко
4
Овсиенко
20
Джудович
97
Портнягин
39
Сигурдссон
39
Сигурдссон
97
Портнягин
11
Букур
8
Бугаев
8
Бугаев
11
Букур
40
Варга
34
Козлов
34
Козлов
40
Варга
8
Тлисов
10
Комков
10
Комков
8
Тлисов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Кубань (ЛФЛ)
1
Станислав Намашко
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
28
Йован Голич
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
85
Богдан Карюкин
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
19
Антон Секрет
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Намашко
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
28
Йован Голич
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
19
Антон Секрет
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Кубань (ЛФЛ)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Ринат Деушев (Москва)
Делегат:
Антонян Р.А. (Москва)
Инспектор:
Синер И.Е. (Омск)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 13:40 (прямая)
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