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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Анжи
Ростов - Анжи: обзор матча 27 августа 2011
Ростов
27.08.2011, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Анжи
72'
Т. Калачев
80'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Анжи
Замена
Х. Байрамян
️️️️
М. Григорьев
+2
Замена
Б. Кебе
️️️️
К. Агаларов
Замена
И. Смольников
️️️️
Т. Калачев
Желтая карточка
Т. Калачев
Желтая карточка
Ю. Жирков
ГОЛ! 1:1!
С. Это'О
Пас отдал
Ю. Жирков
Желтая карточка
К. Агаларов
ГОЛ! 1:0!
Т. Калачев
Замена
М. Пападопулос
️️️️
Э. Чеснаускис
Желтая карточка
Р. Кочиш
Замена
С. Это'О
️️️️
Д. Тарделли
10'
Замена
М. Гаджиев
️️️️
Б. Джуджак
Травма
Б. Джуджак
Желтая карточка
И. Окоронкво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
10
Максим Григорьев
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
7
Камиль Агаларов
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
3
Роберто Карлос
(К)
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
9
Диего Тарделли
ЦФ
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
7
Элсон
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
4-5-1
1
Плетикоса
16
Круглов
4
Окоронкво
19
Салата
14
Хагуш
88
Чеснаускис
10
Григорьев
8
Гацкан
30
Кочиш
2
Калачев
21
Адамов
4-1-4-1
77
Ревишвили
4
Ангбва
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
7
Агаларов
3
Карлос
10
Джуджак
11
Буссуфа
10
Ахмедов
18
Жирков
9
Тарделли
2
Калачев
8
Смольников
8
Смольников
2
Калачев
10
Григорьев
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Григорьев
88
Чеснаускис
27
Пападопулос
27
Пападопулос
88
Чеснаускис
10
Джуджак
91
Гаджиев
91
Гаджиев
10
Джуджак
7
Агаларов
5
Кебе
5
Кебе
7
Агаларов
9
Тарделли
9
Это'О
9
Это'О
9
Тарделли
Остались в запасе
Ростов
Анжи
1
Антон Коченков
ВР
20
Анис Буссаиди
ПЗ
7
Элсон
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
20
Анис Буссаиди
ПЗ
7
Элсон
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Ростов - Анжи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Виталий Дроздов (Москва)
Владимир Волков (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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