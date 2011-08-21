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Спартак-Нальчик - Спартак
Спартак-Нальчик - Спартак: обзор матча 21 августа 2011
Спартак-Нальчик
21.08.2011, воскресенье, 18:45
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
25'
А. Гошоков
55'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Спартак
Желтая карточка
Э. Эменике
Замена
Х. Сигурдссон
️️️️
С. Пилипчук
Желтая карточка
А. Шешуков
Замена
А. Захирович
️️️️
Д. Сирадзе
Замена
Леандро
️️️️
Г. Рухаиа
Замена
А. Шешуков
️️️️
Д. Де Зеув
ГОЛ! 1:1!
А. Дзюба
Пас отдал
С. Паршивлюк
Желтая карточка
С. Паршивлюк
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
К. Комбаров
Травма
Д. Гриднев
ГОЛ! 1:0!
А. Гошоков
Пас отдал
Г. Рухаиа
18'
Травма
Е. Макеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ПЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
19
Арсен Гошоков
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
6
Деми Де Зеув
ЦП
21
Александр Зотов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак-Нальчик
1
Евгений Помазан
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
39
Ханнес Сигурдссон
ЛП
28
Йован Голич
ЦП
14
Аднан Захирович
ЦП
31
Леандро
ПП
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
4-4-1-1
30
Отто
71
Багаев
2
Аравин
20
Джудович
4
Овсиенко
5
Пилипчук
11
Концедалов
56
Гриднев
4
Рухаиа
19
Гошоков
8
Сирадзе
4-3-3
31
Дикань
9
Комбаров
2
Пареха
80
Родри
34
Макеев
21
Зотов
6
Де Зеув
23
Комбаров
39
Ари
10
Эменике
22
Дзюба
5
Пилипчук
39
Сигурдссон
39
Сигурдссон
5
Пилипчук
8
Сирадзе
14
Захирович
14
Захирович
8
Сирадзе
4
Рухаиа
31
Леандро
31
Леандро
4
Рухаиа
9
Комбаров
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
9
Комбаров
6
Де Зеув
7
Шешуков
7
Шешуков
6
Де Зеув
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Спартак
1
Евгений Помазан
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
28
Йован Голич
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
12
Николай Заболотный
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
28
Йован Голич
ЦП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак-Нальчик - Спартак
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Николай Богач (Люберцы)
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Делегат:
А. Дробышев (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
А. Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:25 (прямая)
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