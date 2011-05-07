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Ростов - Спартак-Нальчик
Ростов - Спартак-Нальчик: обзор матча 07 мая 2011
Ростов
07.05.2011, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Спартак-Нальчик
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Р. Адамов
Желтая карточка
М. Йованович
Вторая желтая
Ч. Янков
Замена
Т. Калачев
️️️️
Э. Чеснаускис
Замена
О. Иванов
️️️️
Д. Блатняк
Замена
С. Пилипчук
️️️️
А. Гошоков
Желтая карточка
А. Хагуш
Желтая карточка
М. Багаев
Желтая карточка
А. Захирович
Желтая карточка
Ч. Янков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
20
Анис Буссаиди
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
16
Чавдар Янков
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Максим Григорьев
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Спартак-Нальчик
1
Евгений Помазан
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
4
Милан Йованович
ПЗ
19
Арсен Гошоков
ЛП
14
Аднан Захирович
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
АП
31
Леандро
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Эштреков
Ростов
30
Александр Соловьев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
87
Назир Кажаров
ЦФ
21
Богдан Милич
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
4-1-3-2
1
Коченков
20
Буссаиди
4
Окоронкво
19
Салата
14
Хагуш
16
Янков
88
Чеснаускис
17
Ребко
19
Блатняк
21
Адамов
10
Григорьев
4-4-1-1
1
Помазан
4
Йованович
20
Джудович
4
Овсиенко
71
Багаев
31
Леандро
14
Захирович
11
Концедалов
19
Гошоков
7
Берхамов
97
Портнягин
19
Блатняк
19
Иванов
19
Иванов
19
Блатняк
88
Чеснаускис
2
Калачев
2
Калачев
88
Чеснаускис
21
Адамов
10
Кириченко
10
Кириченко
21
Адамов
19
Гошоков
5
Пилипчук
5
Пилипчук
19
Гошоков
Остались в запасе
Ростов
Спартак-Нальчик
30
Александр Соловьев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
Главный тренер
Олег Протасов
30
Отто
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
87
Назир Кажаров
ЦФ
21
Богдан Милич
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Эштреков
Остались в запасе
30
Александр Соловьев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
Остались в запасе
30
Отто
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
87
Назир Кажаров
ЦФ
21
Богдан Милич
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Главный тренер
Владимир Эштреков
Статистика матча Ростов - Спартак-Нальчик
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
А. Лебедев (Санкт-Петербург)
Н. Еремин (Москва)
Делегат:
В. Бутенко (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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