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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - ЦСКА
ПАОК - ЦСКА: обзор матча 17 февраля 2011
ПАОК
17.02.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
ЦСКА
29'
Т. Нецид
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - ЦСКА
+2
Замена
А. Березуцкий
️️️️
З. Тошич
Желтая карточка
Виейринья
Замена
А. Дзагоев
️️️️
С. Думбия
Замена
С. Атанасиадис
️️️️
В. Ивич
Замена
Е. Алдонин
️️️️
А. Цауня
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Витоло
Желтая карточка
П. Мамаев
Замена
Д. Крешич
️️️️
К. Халкиас
Желтая карточка
К. Набабкин
ГОЛ! 0:1!
Т. Нецид
Пас отдал
Г. Щенников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Константинос Халкиас
(К)
ВР
16
Лино
ЛЗ
15
Пабло Контрерас
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
27
Мирослав Шнауцнер
ПЗ
20
Виейринья
ЛП
8
Пабло Гарсия
ОП
6
Витоло
ОП
21
Владимир Ивич
ЦП
21
Ставрос Цукалас
ПП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Макис Хавос
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
ПАОК
18
Дарио Крешич
ВР
36
Мирко Савини
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
85
Диего Ариас
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
11
Златан Муслимович
ЦФ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
4-2-3-1
1
Халкиас
16
Лино
15
Контрерас
8
Чирилло
27
Шнауцнер
8
Гарсия
6
Витоло
20
Виейринья
21
Ивич
21
Цукалас
14
Салпингидис
4-1-3-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
5
Шемберас
18
Тошич
10
Мамаев
19
Цауня
15
Нецид
22
Думбия
1
Халкиас
18
Крешич
18
Крешич
1
Халкиас
6
Витоло
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
6
Витоло
21
Ивич
33
Атанасиадис
33
Атанасиадис
21
Ивич
18
Тошич
6
Березуцкий
6
Березуцкий
18
Тошич
19
Цауня
20
Алдонин
20
Алдонин
19
Цауня
22
Думбия
66
Дзагоев
66
Дзагоев
22
Думбия
Остались в запасе
ПАОК
ЦСКА
36
Мирко Савини
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
85
Диего Ариас
ЦП
11
Златан Муслимович
ЦФ
Главный тренер
Макис Хавос
1
Сергей Чепчугов
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
36
Мирко Савини
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
85
Диего Ариас
ЦП
11
Златан Муслимович
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Макис Хавос
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ПАОК - ЦСКА
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 0
12.10.2026
Каламата
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Тумба
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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