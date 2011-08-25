Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Макис Хавос

    Тренер
    Имя Макис
    Фамилия Хавос
    Гражданство Греция
    Дата рождения 5 сентября 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ПАОК 2 0 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.08.2011 Карпаты 1 : 1 ПАОК
    15.09.2011 ПАОК 0 : 0 Тоттенхэм
    • Читайте нас: 
    11