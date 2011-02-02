Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Альмерия - Барселона
Альмерия - Барселона: обзор матча 02 февраля 2011
Альмерия
02.02.2011, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
0 : 3
Завершен
Барселона
35'
Адриано
56'
Т. Алькантара
66'
И. Афеллай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Альмерия - Барселона
Замена
Х. Ортис
️️️️
К. Уче
Замена
А. Крусат
️️️️
Корона
ГОЛ! 0:3!
И. Афеллай
Пас отдал
С. Кейта
Замена
С. Акасиете
️️️️
Э. Пельерано
Желтая карточка
Э. Бернандельо
ГОЛ! 0:2!
Т. Алькантара
Пас отдал
Д. Алвес
Замена
Ж. Пике
️️️️
С. Бускетс
ГОЛ! 0:1!
Адриано
Пас отдал
Нолито
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Мичел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
88
Мичел
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
23
Эрнан Бернандельо
(К)
ЦП
15
Корона
ЦП
5
Калу Уче
АП
21
Фабиан Варгас
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Габриэль Милито
(К)
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
3
Нолито
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
19
Модесте М'Бами
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эстебан
13
Луна
4
Пельерано
31
Гарсиа
88
Мичел
8
Фегули
23
Бернандельо
15
Корона
5
Уче
21
Варгас
36
Гоитом
4-3-3
13
Пинто
10
Алвес
22
Милито
5
Бускетс
3
Адриано
6
Алькантара
14
Маскерано
20
Кейта
17
Афеллай
9
Кркич
3
Нолито
4
Пельерано
18
Акасиете
18
Акасиете
4
Пельерано
15
Корона
7
Крусат
7
Крусат
15
Корона
5
Уче
10
Ортис
10
Ортис
5
Уче
5
Бускетс
3
Пике
3
Пике
5
Бускетс
Остались в запасе
Альмерия
Барселона
25
Диего Алвес
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Альмерия - Барселона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Медитерранео
Новости команд
Все
Альмерия
Барселона
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
Вчера, 18:56
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
Вчера, 00:43
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
Вчера, 00:15
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
Вчера, 18:56
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
Вчера, 00:43
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
Вчера, 00:15
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+