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Расписание матчей
Россия - Бельгия
Россия - Бельгия: обзор матча 17 ноября 2010
Россия
17.11.2010, среда, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Бельгия
2'
Р. Лукаку
73'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Бельгия
+1
Замена
С. Поконьоли
️️️️
Э. Азар
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
М. Дембеле
Травма
М. Дембеле
Желтая карточка
Т. Симонс
Замена
Й. Фоссен
️️️️
Р. Лукаку
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Билялетдинов
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Замена
И. Семшов
️️️️
С. Игнашевич
Замена
П. Мамаев
️️️️
К. Зырянов
Желтая карточка
Э. Азар
Замена
В. Васин
️️️️
В. Березуцкий
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Э. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Роман Широков
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
10
Андрей Аршавин
(К)
АП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Бельгия
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
5
Ян Вертонген
ЛЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
(К)
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
8
Маруан Феллайни
ПП
19
Мусса Дембеле
ЦФ
20
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Россия
1
Антон Шунин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
11
Павел Мамаев
ЦП
23
Игорь Семшов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Бельгия
13
Силвио Прото
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
0
Жонатан Лежар
ЦП
0
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
16
Марвин Огунжими
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Акинфеев
18
Жирков
24
Березуцкий
4
Игнашевич
3
Шишкин
15
Широков
16
Билялетдинов
10
Зырянов
9
Дзагоев
10
Аршавин
20
Погребняк
3-4-3
13
Жилле
15
ван Бюйтен
4
Компани
5
Вертонген
8
Феллайни
16
Дефур
3
Симонс
10
Азар
9
Лукаку
20
Фоссен
19
Дембеле
24
Березуцкий
5
Васин
5
Васин
24
Березуцкий
10
Зырянов
11
Мамаев
11
Мамаев
10
Зырянов
4
Игнашевич
23
Семшов
23
Семшов
4
Игнашевич
16
Билялетдинов
11
Бухаров
11
Бухаров
16
Билялетдинов
10
Азар
15
Поконьоли
15
Поконьоли
10
Азар
19
Дембеле
0
Оджиджа-Офое
0
Оджиджа-Офое
19
Дембеле
Остались в запасе
Россия
Бельгия
1
Антон Шунин
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
13
Силвио Прото
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
0
Жонатан Лежар
ЦП
16
Марвин Огунжими
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
13
Силвио Прото
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
0
Жонатан Лежар
ЦП
16
Марвин Огунжими
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Жорж Леекенс
Статистика матча Россия - Бельгия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
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05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 1/4 финала
Испания
2 : 1
10.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Первый" 19:00 (прямая)
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