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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлист - Сампдория
Металлист - Сампдория: обзор матча 21 октября 2010
Металлист
21.10.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 3 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
37'
Тайсон
72'
К. Хавьер
33'
В. Коман
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Сампдория
Замена
А. Воробей
️️️️
К. Хавьер
Замена
О. Шелаев
️️️️
М. Девич
Замена
С. Губерти
️️️️
Д. Дессена
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
В. Коман
ГОЛ! 2:1!
К. Хавьер
Пас отдал
Эдмар
Замена
Д. Маннини
️️️️
А. Поли
Замена
Д. Олейник
️️️️
Фининьо
Красная карточка
Тайсон
Желтая карточка
М. Вольта
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Желтая карточка
Фининьо
Желтая карточка
М. Девич
ГОЛ! 1:1!
Тайсон
ГОЛ! 0:1!
В. Коман
Пас отдал
Н. Поцци
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
(К)
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ПЗ
13
Фининьо
ЛП
78
Сергей Валяев
ОП
8
Эдмар
ЦП
11
Тайсон
АП
10
Клейтон Хавьер
ПП
32
Марко Девич
ЦФ
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ПЗ
78
Владимир Коман
ЛП
27
Даниэле Дессена
ОП
19
Гвидо Марилунго
ЦП
99
Антонио Кассано
(К)
АП
15
Андреа Поли
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Сергей Барилко
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
2
Сани Кайта
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
70
Даниеле Маннини
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
4-1-3-1-1
81
Дишленкович
19
Пшеничных
26
Обрадович
18
Гуйе
37
Бордиян
78
Валяев
13
Фининьо
8
Эдмар
10
Хавьер
11
Тайсон
32
Девич
4-1-3-1-1
23
Курчи
29
Каччиаторе
14
Вольта
5
Гастальделло
3
Циглер
27
Дессена
15
Поли
19
Марилунго
78
Коман
99
Кассано
9
Поцци
32
Девич
5
Шелаев
5
Шелаев
32
Девич
13
Фининьо
16
Олейник
16
Олейник
13
Фининьо
10
Хавьер
9
Воробей
9
Воробей
10
Хавьер
27
Дессена
8
Губерти
8
Губерти
27
Дессена
15
Поли
70
Маннини
70
Маннини
15
Поли
78
Коман
12
Тиссоне
12
Тиссоне
78
Коман
Остались в запасе
Металлист
Сампдория
11
Сергей Барилко
ЦП
1
Максим Старцев
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
2
Сани Кайта
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
4
Марко Падалино
ПП
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
1
Максим Старцев
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
2
Сани Кайта
ЦП
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
4
Марко Падалино
ПП
Статистика матча Металлист - Сампдория
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
ОСК Металлист
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:45 (прямая)
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