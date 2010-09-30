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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Наполи
ФКСБ - Наполи: обзор матча 30 сентября 2010
ФКСБ
30.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 2 тур
3 : 3
Завершен
Наполи
2'
С. Крибари (АГ)
11'
К. Тэнасе
17'
П. Капетанос
44'
Л. Витале
73'
М. Гамшик
90'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Наполи
Желтая карточка
В. Гаргано
Замена
Р. Сурду
️️️️
Б. Станку
ГОЛ! 3:3!
Э. Кавани
Замена
Н. Думитру
️️️️
Х. Йебда
Замена
С. Ангелов
️️️️
Ю. Апостол
Замена
М. Рэдуц
️️️️
К. Тэнасе
ГОЛ! 3:2!
М. Гамшик
Желтая карточка
Ч. Тэтэрушану
Замена
М. Гамшик
️️️️
К. Суньига
Желтая карточка
Э. Лавесси
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Ф. Сантакроче
ГОЛ! 3:1!
Л. Витале
ГОЛ! 3:0!
П. Капетанос
17'
ГОЛ! 2:0!
К. Тэнасе
11'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Крибари
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Жералду
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
29
Эдер Бонфим
ПЗ
25
Бэнел Николицэ
ЛП
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
32
Юлиан Апостол
ЦП
21
Рикардо Гомес
ЦП
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Лэкэтуш
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
ФКСБ
33
Чезар Лунгу
ВР
4
Октавиан Абрудан
ЦЗ
19
Новак Мартинович
ЦЗ
30
Михай Рэдуц
ЦП
20
Станислав Ангелов
АП
24
Ромео Сурду
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
12
Николао Думитру
ЦФ
4-4-2
16
Тэтэрушану
2
Жералду
24
Гардош
14
Латовлевич
29
Бонфим
20
Тэнасе
32
Апостол
21
Рикардо Гомес
25
Николицэ
10
Станку
30
Капетанос
3-5-1-1
16
Де Санктис
27
Сантакроче
25
Крибари
2
Грава
11
Маджо
7
Соса
5
Гаргано
8
Йебда
18
Суньига
3
Витале
10
Кавани
20
Тэнасе
30
Рэдуц
30
Рэдуц
20
Тэнасе
32
Апостол
20
Ангелов
20
Ангелов
32
Апостол
10
Станку
24
Сурду
24
Сурду
10
Станку
18
Суньига
17
Гамшик
17
Гамшик
18
Суньига
27
Сантакроче
22
Лавесси
22
Лавесси
27
Сантакроче
8
Йебда
12
Думитру
12
Думитру
8
Йебда
Остались в запасе
ФКСБ
Наполи
33
Чезар Лунгу
ВР
4
Октавиан Абрудан
ЦЗ
19
Новак Мартинович
ЦЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Мариуш Лэкэтуш
0
Дженнаро Йеццо
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
33
Чезар Лунгу
ВР
4
Октавиан Абрудан
ЦЗ
19
Новак Мартинович
ЦЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Мариуш Лэкэтуш
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча ФКСБ - Наполи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
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