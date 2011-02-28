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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Шинник
ЦСКА - Шинник: обзор матча 28 февраля 2011
ЦСКА
28.02.2011, понедельник, 19:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Шинник
23'
С. Игнашевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Шинник
Желтая карточка
В. Катынсус
Замена
Т. Нецид
️️️️
С. Думбия
Замена
М. Белецкий
️️️️
К. Скрыльников
Желтая карточка
Е. Алдонин
Замена
Р. Григорян
️️️️
С. Кушов
Замена
Е. Алдонин
️️️️
З. Тошич
ГОЛ! 1:0!
С. Игнашевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Шинник
32
Артем Ребров
ВР
2
Максим Поворов
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
(К)
ЦЗ
33
Евгений Гапон
ЦЗ
10
Владимир Корытько
ПЗ
7
Анатолий Нежелев
ЛП
5
Сергей Кушов
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
20
Роман Войдель
ПП
26
Антон Архипов
ЦФ
33
Александр Сухов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
ЦСКА
18
Вячеслав Исупов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Шинник
1
Андрей Романов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
88
Леван Лацузбая
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
4-4-2
1
Чепчугов
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
3
Хонда
66
Дзагоев
10
Мамаев
18
Тошич
22
Думбия
19
Вагнер Лав
4-4-2
32
Ребров
10
Корытько
21
Катынсус
33
Гапон
2
Поворов
20
Войдель
5
Кушов
36
Скрыльников
7
Нежелев
33
Сухов
26
Архипов
18
Тошич
20
Алдонин
20
Алдонин
18
Тошич
22
Думбия
15
Нецид
15
Нецид
22
Думбия
36
Скрыльников
13
Белецкий
13
Белецкий
36
Скрыльников
5
Кушов
28
Григорян
28
Григорян
5
Кушов
Остались в запасе
ЦСКА
Шинник
18
Вячеслав Исупов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
88
Леван Лацузбая
ЦП
1
Андрей Романов
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
Остались в запасе
88
Леван Лацузбая
ЦП
1
Андрей Романов
ВР
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча ЦСКА - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
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Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
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Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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