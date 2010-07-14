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Черноморец - Амкар-Пермь
Черноморец - Амкар-Пермь: обзор матча 14 июля 2010
Черноморец
14.07.2010, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
7'
И. Кнежевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Амкар-Пермь
Замена
В. Гришин
️️️️
В. Гаглоев
Желтая карточка
М. Ксанаев
Замена
А. Коломейцев
️️️️
И. Кнежевич
Замена
С. Синяев
️️️️
В. Бурмаков
Замена
А. Миносян
️️️️
С. Осадчук
Замена
К. Бельков
️️️️
Е. Корнилов
Замена
М. Кушев
️️️️
Вито
Желтая карточка
З. Сираков
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Кнежевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
8
Григорий Кенкишвили
ЦЗ
3
Евгений Корнилов
ЦЗ
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
88
Марат Ксанаев
ЦП
10
Александр Омельченко
ЦП
4
Сергей Осадчук
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
99
Виталий Бурмаков
ЦФ
10
Артур Григорян
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
0
Вито
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Игорь Беляев
Черноморец
20
Артем Маргарян
ВР
30
Анатолий Морозов
ЦЗ
8
Константин Бельков
ЦЗ
7
Артур Миносян
ЛП
17
Евгений Меркитан
ЦП
9
Роман Орещук
ЦФ
25
Сергей Синяев
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
29
Мартин Кушев
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
4-4-2
16
Агапов
8
Кенкишвили
3
Корнилов
4
Отюцкий
22
Ершов
88
Ксанаев
10
Омельченко
4
Осадчук
15
Окорочков
10
Григорян
99
Бурмаков
3-1-4-2
1
Усминский
14
Сираков
24
Попов
6
Калашников
20
Померко
13
Новакович
27
Гаглоев
10
Кнежевич
25
Соколов
18
Бурмистров
0
Вито
3
Корнилов
8
Бельков
8
Бельков
3
Корнилов
99
Бурмаков
25
Синяев
25
Синяев
99
Бурмаков
4
Осадчук
7
Миносян
7
Миносян
4
Осадчук
27
Гаглоев
28
Гришин
28
Гришин
27
Гаглоев
10
Кнежевич
18
Коломейцев
18
Коломейцев
10
Кнежевич
0
Вито
29
Кушев
29
Кушев
0
Вито
Остались в запасе
Черноморец
Амкар-Пермь
30
Анатолий Морозов
ЦЗ
9
Роман Орещук
ЦФ
20
Артем Маргарян
ВР
17
Евгений Меркитан
ЦП
Главный тренер
Эдуард Саркисов
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
30
Анатолий Морозов
ЦЗ
9
Роман Орещук
ЦФ
20
Артем Маргарян
ВР
17
Евгений Меркитан
ЦП
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Черноморец - Амкар-Пермь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
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17.10.2026
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3 : 0
10.10.2026
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Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
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