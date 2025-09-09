Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спартак Т - Орел: онлайн-трансляция 12 сентября 2026

Спартак Т
12.09.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
- : -
Не начался
Орел
Матч Личные встречи Таблица
Новости команд
Все
Спартак Т
Орел
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
«Спартак» Тамбов – «Салют»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.25
29 мая
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
«Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак Тамбов»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.92
2025.09.09 08:59
«Спартак Тамбов» – «Металлург Липецк»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.74
2025.08.18 08:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:13
«Орел» – «СКА-Хабаровск-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 7.2
5 июня
«Шумбрат» – «Орел»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.58
30 мая
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Экс-спартаковец возглавил «Орел»
2025.11.03 10:57
2
В клубе Второй лиги предложили фанатам деньги за скандирования оскорблений в адрес арбитра
2025.08.14 13:09
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Спартак Т
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Орел
0 : 2
04.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Строгино
2 : 3
13.06.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Орел
1 : 1
06.06.2026
СКА-Хабаровск-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+