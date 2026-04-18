Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков

Слуцкий начал сезон в Китае с победы в матче с восемью голами

Генич раскритиковал игру «Спартака»: «Мы в осадке и ничего не понимаем»

Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Далянь Йингбо» (1:0), Массалыга забил

Два игрока покинули «Ахмат»