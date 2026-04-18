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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Далянь Йингбо - Хэнань
Далянь Йингбо - Хэнань: обзор матча 18 апреля 2026
Далянь Йингбо
18.04.2026, суббота, 14:00
Китай. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Хэнань
85'
С. Малеле
90+3'
L. Zhuoyi
38'
Ш. Ван
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Далянь Йингбо - Хэнань
Завершен
Замена
Lirong Xiao
️️️️➡️️
Николае Станчу
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Yixin Liu
ГОЛ! 2:1!
Lü Zhuoyi
90'
+3
90'
+2
Замена
Congyao Yin
️️️️➡️️
Шанюань Ван
Желтая карточка
Jinhao Bi
90'
90'
+7'
89'
Травма
Шанюань Ван
ГОЛ! 1:1!
Сефас Малеле
85'
Желтая карточка
Weijie Mao
82'
82'
Желтая карточка
Abraham Halik
74'
Замена
Оливер Гербиг
️️️️➡️️
Abdurasul Abudulam
74'
Замена
Huang Ruifeng
️️️️➡️️
Yihao Zhong
Замена
Jinhao Bi
️️️️➡️️
Ang Li
72'
60'
Замена
️️️️➡️️
Yilin Yang
Замена
Feng Jing
️️️️➡️️
Yang Mingrui
56'
Замена
Luo Jing
️️️️➡️️
Frank Acheampong
46'
Замена
Huachen Zhang
️️️️➡️️
Peng Lü
46'
45'
+2'
38'
ГОЛ! 0:1!
Шанюань Ван
25'
Желтая карточка
Lucas Maia
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Далянь Йингбо
26
Zihao Huang
ВР
38
Lü Zhuoyi
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
17
Ang Li
ЦЗ
22
Weijie Mao
ЦП
21
Peng Lü
(К)
ЦП
40
Jintao Liao
ЦП
27
Yang Mingrui
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
11
Сефас Малеле
ЦФ
30
Frank Acheampong
ЦФ
Главный тренер
Гоосю Ли
Хэнань
18
Gouming Wang
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
23
Lucas Maia
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
7
Yihao Zhong
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
21
Chao He
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Далянь Йингбо
20
Weiguo Liu
ВР
24
Jinhao Bi
ЦЗ
28
Kangbo Sun
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
5
Peng Shunjie
ЦЗ
23
Huang Shan
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
44
Feng Jing
ЦП
59
Lirong Xiao
ЦП
37
Chengrui Zhang
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
7
Luo Jing
ЦФ
Хэнань
17
Jinshuai Wang
ВР
33
Shi Chenglong
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
22
Huang Ruifeng
ЦП
24
Congyao Yin
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
29
Dalun Zheng
ЦФ
3-5-2
26
38
2
17
21
40
27
10
Станчу
22
30
11
Малеле
4-1-4-1
18
2
Майдана
23
27
4
6
Ван
25
21
15
7
13
17
24
24
17
21
8
8
21
27
44
44
27
10
Станчу
59
59
10
Станчу
30
7
7
30
13
3
Гербиг
3
Гербиг
13
7
22
22
7
6
Ван
24
24
6
Ван
Остались в запасе
Далянь Йингбо
Хэнань
20
Weiguo Liu
ВР
28
Kangbo Sun
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
5
Peng Shunjie
ЦЗ
23
Huang Shan
ЦП
37
Chengrui Zhang
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
Главный тренер
Гоосю Ли
17
Jinshuai Wang
ВР
33
Shi Chenglong
ВР
16
Kuo Yang
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
29
Dalun Zheng
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Остались в запасе
20
Weiguo Liu
ВР
28
Kangbo Sun
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
5
Peng Shunjie
ЦЗ
23
Huang Shan
ЦП
37
Chengrui Zhang
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
Остались в запасе
17
Jinshuai Wang
ВР
33
Shi Chenglong
ВР
16
Kuo Yang
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
29
Dalun Zheng
ЦФ
Главный тренер
Гоосю Ли
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Статистика матча Далянь Йингбо - Хэнань
2
3
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
16
19
Офсайды
1
0
Количество передач
414
302
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
72
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
11
1
Информация о матче
Главный судья:
Xin He, China
Стадион:
Dalian Suoyuwan Football Stadium, Dalian
Посещаемость:
61653
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