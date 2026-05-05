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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чунцин Тунлянлун - Хэнань
Чунцин Тунлянлун - Хэнань: обзор матча 05 мая 2026
Чунцин Тунлянлун
05.05.2026, вторник, 15:00
Китай. Суперлига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Хэнань
53'
Y. Wu
51'
G. (П)
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чунцин Тунлянлун - Хэнань
Завершен
Желтая карточка
Zhang Zhixiong
90'
+2
90'
+7'
Замена
Wei Suowei
️️️️➡️️
Xiaoqiang He
89'
87'
Замена
Dalun Zheng
️️️️➡️️
Yihao Zhong
69'
Замена
️️️️➡️️
Abdurasul Abudulam
Замена
George Cîmpanu
️️️️➡️️
Chen Chunxin
64'
63'
Желтая карточка
Abdurasul Abudulam
Замена
Mingshi Liu
️️️️➡️️
Qilong Ruan
59'
Замена
Yu-Hei Ng
️️️️➡️️
Xiang Yuwang
59'
ГОЛ! 1:1!
Yongqiang Wu
Пас отдал
Zhang Zhixiong
53'
52'
Желтая карточка
Gustavo
51'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Gustavo
45'
+4
Желтая карточка
Яго Майдана
45'
+4'
Замена
Yongqiang Wu
️️️️➡️️
Ибраим Амаду
31'
Травма
Ибраим Амаду
30'
Желтая карточка
Ибраим Амаду
29'
Желтая карточка
Zhang Yingkai
28'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чунцин Тунлянлун
1
Haoyang Yao
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
3
Zhang Yingkai
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
26
Xiaoqiang He
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Zhang Zhixiong
ЦП
15
Chen Chunxin
ЦП
7
Xiang Yuwang
(К)
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
33
Lucão
ЦФ
Главный тренер
Цзянье Лю
Хэнань
18
Gouming Wang
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
23
Lucas Maia
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
15
Abraham Halik
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Чунцин Тунлянлун
31
Zitong Wu
ВР
24
Mingshi Liu
ЦЗ
37
Wei Suowei
ЦЗ
4
Ruijie Yue
ЦЗ
5
Xuheng Huang
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
27
Yongqiang Wu
ЦП
21
Liu Jiale
ЦП
19
Du Yuezheng
ЦФ
17
Yu-Hei Ng
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
Хэнань
33
Shi Chenglong
ВР
28
Changjie Du
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
24
Congyao Yin
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
29
Dalun Zheng
ЦФ
4-1-3-2
1
32
Нгаду-Нгаджуй
38
26
3
10
Амаду
16
15
7
33
11
Димата
4-1-3-2
18
2
Майдана
23
27
4
6
Ван
15
7
10
Назарио
13
9
38
24
24
38
26
37
37
26
10
Амаду
27
27
10
Амаду
7
17
17
7
15
9
9
15
7
29
29
7
Остались в запасе
Чунцин Тунлянлун
Хэнань
31
Zitong Wu
ВР
4
Ruijie Yue
ЦЗ
5
Xuheng Huang
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
21
Liu Jiale
ЦП
19
Du Yuezheng
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
Главный тренер
Цзянье Лю
33
Shi Chenglong
ВР
28
Changjie Du
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
24
Congyao Yin
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Остались в запасе
31
Zitong Wu
ВР
4
Ruijie Yue
ЦЗ
5
Xuheng Huang
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
21
Liu Jiale
ЦП
19
Du Yuezheng
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
Остались в запасе
33
Shi Chenglong
ВР
28
Changjie Du
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
24
Congyao Yin
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
Главный тренер
Цзянье Лю
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Статистика матча Чунцин Тунлянлун - Хэнань
3
3
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
18
Офсайды
0
1
Количество передач
389
449
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.81
Информация о матче
Главный судья:
Memetjan Ahmat, China
Стадион:
Tongliang Long Stadium, Chongqing
Посещаемость:
55610
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5
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0 : 0
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