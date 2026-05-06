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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Бейджин Гуоань - Далянь Йингбо
Бейджин Гуоань - Далянь Йингбо: обзор матча 06 мая 2026
Бейджин Гуоань
06.05.2026, среда, 14:35
Китай. Суперлига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Далянь Йингбо
54'
Г. Рамуш
58'
H. Shan (АГ)
65'
Л. Линь
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бейджин Гуоань - Далянь Йингбо
Завершен
Желтая карточка
Wang Yu
90'
+2
90'
+5'
87'
Желтая карточка
Peng Lü
Замена
Deng Jiefu
️️️️➡️️
Serginho
86'
80'
Замена
Chengrui Zhang
️️️️➡️️
Yang Mingrui
74'
Замена
Peng Shunjie
️️️️➡️️
Jinhao Bi
73'
Травма
Jinhao Bi
Замена
Wang Yu
️️️️➡️️
Xizhe Zhang
71'
Замена
Abduhamit Abdugheni
️️️️➡️️
Dawhan
69'
68'
Замена
Peng Lü
️️️️➡️️
Luo Jing
ГОЛ! 3:0!
Лянмин Линь
Пас отдал
Yang Bai
65'
Пенальти не реализован
Fabio Abreu
63'
61'
Желтая карточка
Luo Jing
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Huang Shan
58'
ГОЛ! 1:0!
Гильерме Рамуш
Пас отдал
Serginho
54'
47'
Желтая карточка
Jintao Liao
46'
Замена
Lü Zhuoyi
️️️️➡️️
Weijie Mao
46'
Замена
Huang Shan
️️️️➡️️
Ang Li
Замена
Лянмин Линь
️️️️➡️️
Тзе-Нам Юэ
46'
Замена
Fabio Abreu
️️️️➡️️
Юнин Чжан
46'
Красная карточка
Yongjing Cao
45'
+2
45'
+3'
13'
Желтая карточка
Yang Mingrui
6'
Желтая карточка
Weijie Mao
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
21
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
27
Gang Wang
ЦП
10
Xizhe Zhang
(К)
ЦП
7
Serginho
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
9
Юнин Чжан
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Далянь Йингбо
26
Zihao Huang
ВР
24
Jinhao Bi
ЦЗ
17
Ang Li
ЦЗ
28
Kangbo Sun
ЦЗ
22
Weijie Mao
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
40
Jintao Liao
(К)
ЦП
27
Yang Mingrui
ЦП
30
Frank Acheampong
ЦФ
16
Zhu Pengyu
ЦФ
7
Luo Jing
ЦФ
Главный тренер
Гоосю Ли
Бейджин Гуоань
39
Zhang Jianzhi
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
47
Deng Jiefu
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
24
Abduhamit Abdugheni
ЦЗ
18
Wang Yu
ЦП
38
Wei Jiaao
ЦП
36
Feifan Jia
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
11
Лянмин Линь
ЛВ
29
Fabio Abreu
ЦФ
Далянь Йингбо
20
Weiguo Liu
ВР
1
Ge Peng
ВР
38
Lü Zhuoyi
ЦЗ
5
Peng Shunjie
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
6
Yue Song
ЦЗ
14
Yan Yihan
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
37
Chengrui Zhang
ЦП
21
Peng Lü
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
4-2-4
34
5
Рамуш
26
37
21
Юэ
27
10
7
8
9
Чжан
23
3-4-3
26
24
17
28
4
Алими
40
27
22
7
16
30
7
47
47
7
23
24
24
23
10
18
18
10
21
Юэ
11
Линь
11
Линь
21
Юэ
9
Чжан
29
29
9
Чжан
22
38
38
22
24
5
5
24
27
37
37
27
7
21
21
7
17
23
23
17
Остались в запасе
Бейджин Гуоань
Далянь Йингбо
39
Zhang Jianzhi
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
38
Wei Jiaao
ЦП
36
Feifan Jia
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
Главный тренер
Рамиро Амарелле
20
Weiguo Liu
ВР
1
Ge Peng
ВР
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
6
Yue Song
ЦЗ
14
Yan Yihan
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
Главный тренер
Гоосю Ли
Остались в запасе
39
Zhang Jianzhi
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
38
Wei Jiaao
ЦП
36
Feifan Jia
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
Остались в запасе
20
Weiguo Liu
ВР
1
Ge Peng
ВР
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
6
Yue Song
ЦЗ
14
Yan Yihan
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Главный тренер
Гоосю Ли
Статистика матча Бейджин Гуоань - Далянь Йингбо
1
1
5
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
20
Офсайды
2
2
Количество передач
487
350
Сейвы
5
5
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.66
0.74
Информация о матче
Стадион:
Beijing Workers' Stadium, Beijing
Посещаемость:
40423
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