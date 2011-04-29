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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Волынь
Таврия - Волынь: обзор матча 29 апреля 2011
Таврия
29.04.2011, пятница, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Волынь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Волынь
Желтая карточка
А. Каблаш
+5
+3
Желтая карточка
Р. Максимюк
Желтая карточка
В. Гигиадзе
Желтая карточка
С. Джуричич
Замена
А. Каблаш
️️️️
М. Фещук
Замена
В. Ващук
️️️️
С. Стевич
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
И. Матяж
Замена
В. Коробка
️️️️
О. Гуменюк
Замена
В. Лысенко
️️️️
Е. Пичкур
Замена
Р. Максимюк
️️️️
В. Гошкодеря
Желтая карточка
И. Матяж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
55
Иван Граф
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
11
Лаки Идахор
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Волынь
29
Исса Ндое
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
44
Богдан Карковский
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
22
Олександр Пищур
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
16
Айодежи Браун
ЦЗ
3
Петр Клепчарек
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
29
Александр Каблаш
ЦП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
17
Роман Карасюк
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
4-3-3
13
Кахриман
33
Шпичич
6
Джуричич
80
Корнев
55
Граф
20
Матяж
2
Галюза
30
Гуменюк
10
Фещук
7
Шиндер
11
Идахор
3-1-5-1
29
Ндое
77
Бута
3
Годованый
91
Бутко
35
Стевич
7
Герасимюк
22
Пищур
99
Гошкодеря
24
Изворану
77
Пичкур
44
Карковский
10
Фещук
29
Каблаш
29
Каблаш
10
Фещук
30
Гуменюк
11
Коробка
11
Коробка
30
Гуменюк
20
Матяж
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
20
Матяж
35
Стевич
14
Ващук
14
Ващук
35
Стевич
99
Гошкодеря
15
Максимюк
15
Максимюк
99
Гошкодеря
77
Пичкур
7
Лысенко
7
Лысенко
77
Пичкур
Остались в запасе
Таврия
Волынь
16
Айодежи Браун
ЦЗ
3
Петр Клепчарек
ЦЗ
12
Дмитрий Стойко
ВР
24
Руслан Платон
ЦФ
17
Роман Карасюк
ЦП
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
16
Айодежи Браун
ЦЗ
3
Петр Клепчарек
ЦЗ
12
Дмитрий Стойко
ВР
24
Руслан Платон
ЦФ
Остались в запасе
17
Роман Карасюк
ЦП
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Таврия - Волынь
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
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Таврия
Волынь
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