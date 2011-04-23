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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Металлист
Шахтер - Металлист: обзор матча 23 апреля 2011
Шахтер
23.04.2011, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Металлист
18'
А. Тейшейра
87'
Эдуардо
77'
М. Девич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Металлист
+2
Желтая карточка
Д. Кристальдо
Желтая карточка
Тайсон
Желтая карточка
Я. Ракицкий
ГОЛ! 2:1!
Эдуардо
Замена
Р. Рац
️️️️
В. Кобин
Замена
В. Виценец
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
В. Шарпар
️️️️
А. Романчук
ГОЛ! 1:1!
М. Девич
Желтая карточка
П. Гуйе
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
С. Валяев
Замена
Д. Коста
️️️️
М. Морено
Желтая карточка
С. Валяев
Желтая карточка
Эдуардо
Желтая карточка
А. Тейшейра
Замена
М. Девич
️️️️
О. Шелаев
Желтая карточка
О. Шелаев
ГОЛ! 1:0!
А. Тейшейра
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Эдуардо
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
11
Тайсон
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
25
Виталий Виценец
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
4-2-2-2
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
32
Ищенко
14
Кобин
22
Мхитарян
3
Хюбшман
10
Виллиан
11
Тейшейра
9
Морено
9
Эдуардо
4-1-2-2-1
81
Дишленкович
18
Гуйе
4
Березовчук
26
Обрадович
84
Романчук
5
Шелаев
78
Валяев
8
Эдмар
10
Хавьер
16
Олейник
11
Тайсон
14
Кобин
15
Рац
15
Рац
14
Кобин
22
Мхитарян
25
Виценец
25
Виценец
22
Мхитарян
9
Морено
11
Коста
11
Коста
9
Морено
84
Романчук
11
Шарпар
11
Шарпар
84
Романчук
5
Шелаев
32
Девич
32
Девич
5
Шелаев
78
Валяев
9
Кристальдо
9
Кристальдо
78
Валяев
Остались в запасе
Шахтер
Металлист
12
Рустам Худжамов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Максим Старцев
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Металлист
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Донбасс-Арена
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