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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Волынь
Металлист - Волынь: обзор матча 16 октября 2010
Металлист
16.10.2010, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Волынь
37'
М. Девич
79'
М. Девич
80'
А. Воробей
39'
Е. Павлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Волынь
Замена
В. Бордиян
️️️️
М. Девич
ГОЛ! 3:1!
А. Воробей
ГОЛ! 2:1!
М. Девич
Желтая карточка
М. Девич
Желтая карточка
Эдмар
Желтая карточка
Р. Годованый
Замена
А. Воробей
️️️️
Д. Олейник
Замена
О. Женюх
️️️️
Майкон
Замена
К. Бута
️️️️
В. Гошкодеря
Замена
С. Кайта
️️️️
О. Шелаев
ГОЛ! 1:1!
Е. Павлов
ГОЛ! 1:0!
М. Девич
Желтая карточка
С. Валяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
11
Тайсон
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
35
Саша Стевич
ОП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
5
Майкон
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
11
Сергей Барилко
ЦП
2
Сани Кайта
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Волынь
29
Исса Ндое
ВР
14
Владислав Ващук
ЦЗ
4
Артем Бутенин
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
8
Олег Женюх
ЦП
16
Адриан Няга
ПП
4-1-2-1-2
81
Дишленкович
84
Романчук
18
Гуйе
26
Обрадович
3
Вильягра
5
Шелаев
78
Валяев
8
Эдмар
16
Олейник
32
Девич
11
Тайсон
4-1-3-2
42
Недилько
3
Годованый
30
Симинин
91
Бутко
29
Гринченко
35
Стевич
99
Гошкодеря
88
Скоба
11
Шарпар
18
Павлов
5
Майкон
32
Девич
37
Бордиян
37
Бордиян
32
Девич
5
Шелаев
2
Кайта
2
Кайта
5
Шелаев
16
Олейник
9
Воробей
9
Воробей
16
Олейник
5
Майкон
8
Женюх
8
Женюх
5
Майкон
99
Гошкодеря
77
Бута
77
Бута
99
Гошкодеря
Остались в запасе
Металлист
Волынь
11
Сергей Барилко
ЦП
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
29
Исса Ндое
ВР
14
Владислав Ващук
ЦЗ
4
Артем Бутенин
ЦЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
16
Адриан Няга
ПП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Остались в запасе
29
Исса Ндое
ВР
14
Владислав Ващук
ЦЗ
4
Артем Бутенин
ЦЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
16
Адриан Няга
ПП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Металлист - Волынь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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Металлист
Волынь
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