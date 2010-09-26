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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Арсенал
Динамо К - Арсенал: обзор матча 26 сентября 2010
Динамо К
26.09.2010, воскресенье, 16:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Арсенал
9'
О. Гусев
25'
А. Милевский
84'
А. Ярмоленко
62'
М. Шацких
86'
А. Старгородский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Арсенал
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Р. Еременко
ГОЛ! 3:2!
А. Старгородский
Пас отдал
Ф. Шоава
ГОЛ! 3:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Т. Михалик
Замена
Бетао
️️️️
О. Гусев
Желтая карточка
С. Матюхин
Желтая карточка
Б. Эль Каддури
Замена
С. Миколюнас
️️️️
А. Грицай
Желтая карточка
С. Погорелый
ГОЛ! 2:1!
М. Шацких
Пас отдал
А. Богданов
Замена
С. Закарлюка
️️️️
Е. Лугачев
Замена
Ф. Шоава
️️️️
С. Симоненко
ГОЛ! 2:0!
А. Милевский
Пас отдал
Б. Эль Каддури
ГОЛ! 1:0!
О. Гусев
Пас отдал
Б. Эль Каддури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
26
Роман Еременко
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ОП
36
Милош Нинкович
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
0
Артем Милевский
ЦФ
7
Андрей Шевченко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Егор Лугачев
ЛП
35
Александр Грицай
ОП
11
Артем Старгородский
ЦП
90
Андрей Богданов
ПП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
16
Максим Шацких
(К)
ЦФ
Динамо К
13
Артем Кичак
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
21
Андре
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
21
Младен Бартулович
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
4-1-3-2
71
Бойко
30
Эль Каддури
17
Михалик
24
Юссуф
26
Еременко
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
36
Нинкович
20
Гусев
7
Шевченко
0
Милевский
4-1-3-2
23
Погорелый
38
Ещенко
23
Шершун
55
Матюхин
44
Симоненко
35
Грицай
90
Богданов
11
Старгородский
10
Лугачев
16
Шацких
7
Мазилу
20
Гусев
3
Бетао
3
Бетао
20
Гусев
26
Еременко
19
Гармаш
19
Гармаш
26
Еременко
44
Симоненко
6
Шоава
6
Шоава
44
Симоненко
35
Грицай
13
Миколюнас
13
Миколюнас
35
Грицай
10
Лугачев
20
Закарлюка
20
Закарлюка
10
Лугачев
Остались в запасе
Динамо К
Арсенал
13
Артем Кичак
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
21
Андре
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
1
Виталий Рева
ВР
48
Александр Данилов
ПЗ
21
Младен Бартулович
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
21
Андре
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
1
Виталий Рева
ВР
48
Александр Данилов
ПЗ
21
Младен Бартулович
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Динамо К - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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