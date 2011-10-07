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Расписание матчей
Евро-2024
Словакия - Россия
Словакия - Россия: обзор матча 07 октября 2011
Словакия
07.10.2011, пятница, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 11 тур
0 : 1
Завершен
Россия
71'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Россия
+3
Замена
А. Березуцкий
️️️️
Ю. Жирков
+2
Замена
А. Самедов
️️️️
А. Дзагоев
Травма
А. Дзагоев
Замена
П. Погребняк
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
Ф. Шебо
️️️️
М. Кархан
Желтая карточка
М. Шкртел
Замена
В. Вайсс
️️️️
Ф. Голошко
Замена
К. Геде
️️️️
Ю. Куцка
ГОЛ! 0:1!
А. Дзагоев
Травма
Ю. Куцка
Желтая карточка
К. Зырянов
Желтая карточка
А. Анюков
Желтая карточка
Ю. Куцка
Травма
А. Анюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
1
Ян Муха
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
6
Мирослав Кархан
ЛП
19
Юрай Куцка
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Мирослав Стох
ПП
18
Эрик Йендришек
ЦФ
13
Филип Голошко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Россия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
24
Василий Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
9
Алан Дзагоев
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
7
Игорь Денисов
ЦП
10
Андрей Аршавин
АП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Словакия
12
Душан Перниш
ВР
4
Радослав Забавник
ЛЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
8
Карим Геде
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
8
Роберт Йеж
АП
22
Филип Шебо
ЦФ
Россия
1
Антон Шунин
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
23
Игорь Семшов
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
20
Павел Погребняк
ЦФ
4-4-2
1
Муха
15
Губочан
4
Дюрица
3
Шкртел
2
Пекарик
6
Кархан
19
Куцка
17
Гамшик
10
Стох
13
Голошко
18
Йендришек
3-5-1-1
16
Малафеев
2
Анюков
4
Игнашевич
24
Березуцкий
9
Дзагоев
10
Зырянов
15
Широков
7
Денисов
18
Жирков
10
Аршавин
19
Павлюченко
19
Куцка
8
Геде
8
Геде
19
Куцка
13
Голошко
7
Вайсс
7
Вайсс
13
Голошко
6
Кархан
22
Шебо
22
Шебо
6
Кархан
18
Жирков
6
Березуцкий
6
Березуцкий
18
Жирков
9
Дзагоев
19
Самедов
19
Самедов
9
Дзагоев
19
Павлюченко
20
Погребняк
20
Погребняк
19
Павлюченко
Остались в запасе
Словакия
Россия
12
Душан Перниш
ВР
4
Радослав Забавник
ЛЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
8
Роберт Йеж
АП
Главный тренер
Владимир Вайсс
1
Антон Шунин
ВР
3
Роман Шишкин
ПЗ
23
Игорь Семшов
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
12
Душан Перниш
ВР
4
Радослав Забавник
ЛЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
8
Роберт Йеж
АП
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
3
Роман Шишкин
ПЗ
23
Игорь Семшов
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Словакия - Россия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Под Дубном
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:10 (прямая) "Россия 2" 10:05 (суббота, 8 октября) "Россия 1" 22:10 (прямая)
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