Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Загреб - Славен Белупо: обзор матча 14 марта 2026

Динамо Загреб
14.03.2026, суббота, 19:15
Хорватия. Футбольная лига, 26 тур
4 : 2
Завершен
Славен Белупо
64' Д. Бельо (П) 71' Г. Видович 74' Д. Бельо 81' Д. Бельо
36' А. Гргич
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Славен Белупо
Конец матча
Замена
S. Šunta ️️️️ М. Зайц
90' +2
90'
+4'
85'
Замена
Л. Жута ️️️️ A. Jakir
Замена
А. Ходжа ️️️️ Г. Видович
81'
ГОЛ! 4:1! Д. Бельо
Пас отдал М. Зайц
81'
ГОЛ! 3:1! Д. Бельо
Пас отдал M. Lisica
74'
73'
Замена
G. Šivalec ️️️️ А. Гргич
73'
Замена
L. Bosnjak ️️️️ I. Lepinjica
ГОЛ! 2:1! Г. Видович
Пас отдал Л. Стойкович
71'
65'
Замена
L. Crepulja ️️️️ I. Ćubelić
64'
Замена
И. Несторовски ️️️️ M. Dabro
ГОЛ с пенальти! 1:1! Д. Бельо
64'
Замена
M. Lisica ️️️️ F. Topić
62'
Замена
N. Galešić ️️️️ M. Valinčić
61'
Замена
B. Goda ️️️️ M. Perez Vinlöf
46'
Второй тайм
45'
+2'
36'
ГОЛ! 0:1! А. Гргич
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
25
Moris Valinčić
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
8
Миха Зайц
(К) ЦП
30
Fran Topić
ЦП
4
Лука Стойкович
ЛВ
9
Дион Бельо
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
(К) ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
27
Ален Гргич
ЛВ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
17
Filip Mažar
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
40
Иван Филипович
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
3
Bruno Goda
ЦП
41
Sven Šunta
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
15
Niko Galešić
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
21
Mateo Lisica
ЦФ
Славен Белупо
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
4-3-1-2
1
Ливакович
25
36
Домингес
26
Маккена
22
14
8
Зайц
30
4
Стойкович
10
Видович
9
Бельо
2-2-1-5
31
Хаджикич
18
2
3
23
27
Гргич
4
7
11
17
15
22
3
3
22
8
Зайц
41
41
8
Зайц
10
Видович
11
Ходжа
11
Ходжа
10
Видович
25
15
15
25
30
21
21
30
3
35
Жута
35
Жута
3
15
21
21
15
23
24
24
23
27
Гргич
26
26
27
Гргич
7
90
Несторовски
90
Несторовски
7
Остались в запасе
Динамо Загреб
Славен Белупо
33
Иван Невистич
ВР
40
Иван Филипович
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
4
Filip Jović
ЦП
9
Ivan Božić
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
40
Иван Филипович
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Остались в запасе
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
4
Filip Jović
ЦП
9
Ivan Božić
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Динамо Загреб - Славен Белупо
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
0
Нарушения
8
9
Офсайды
1
2
Количество передач
654
368
Сейвы
0
6
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
3.7
0.32
xGP (предотвращенные голы)
-0.42
-0.42
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Stadion Maksimir, Zagreb
Посещаемость:
7752
Новости команд
Все
Динамо Загреб
Славен Белупо
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Загреб
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+