Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Загреб - Истра 1961: обзор матча 14 февраля 2026

Динамо Загреб
14.02.2026, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Истра 1961
24' С. Маккена 59' Д. Бельо 73' М. Зайц 87' Г. Видович
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Истра 1961
Конец матча
90' +2
Желтая карточка
S. Loncar
ГОЛ! 4:0! Г. Видович
Пас отдал Д. Бельо
87'
83'
Замена
F. Taraba ️️️️ А. Кадушич
Замена
M. Soldo ️️️️ Й. Мишич
80'
Замена
C. Varela ️️️️ А. Ходжа
80'
74'
Замена
C. Adah Agada ️️️️ Э. Фредериксен
Замена
Г. Видович ️️️️ Л. Стойкович
74'
ГОЛ! 3:0! М. Зайц
Пас отдал Л. Стойкович
73'
72'
Желтая карточка
Э. Фредериксен
64'
Замена
S. Goričan ️️️️ M. Nasraoui
64'
Замена
G. Albarracín ️️️️ D. Ahmeti
Замена
M. Lisica ️️️️ F. Topić
62'
ГОЛ! 2:0! Д. Бельо
59'
47'
Желтая карточка
С. Превляк
Замена
N. Galešić ️️️️ С. Домингес
46'
46'
Замена
М. Хайстер ️️️️ R. Kumar
Второй тайм
45'
+2'
38'
Желтая карточка
S. Miettinen
Желтая карточка
С. Домингес
35'
ГОЛ! 1:0! С. Маккена
24'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
25
Moris Valinčić
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
14
Йосип Мишич
(К) ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
30
Fran Topić
ЦП
4
Лука Стойкович
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
38
Raul Kumar
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
15
Дарио Марешич
(К) ЦЗ
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
10
S. Loncar
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Динамо Загреб
1
Даниэль Загорац
ВР
40
Иван Филипович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
3
Bruno Goda
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
21
Mateo Lisica
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Истра 1961
12
Roko Banovac
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
13
Niko Šepić
ЦЗ
11
Silvio Goričan
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
18
Israel Ayuma
ЦП
77
Charles Adah Agada
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
4-3-2-1
1
Ливакович
25
26
Маккена
22
36
Домингес
14
Мишич
8
Зайц
30
11
Ходжа
4
Стойкович
9
Бельо
3-2-3-1-1
1
15
Марешич
3
97
Кадушич
38
16
10
5
Радошевич
20
17
Фредериксен
9
Превляк
14
Мишич
14
14
14
Мишич
4
Стойкович
10
Видович
10
Видович
4
Стойкович
30
21
21
30
36
Домингес
15
15
36
Домингес
11
Ходжа
23
23
11
Ходжа
38
26
Хайстер
26
Хайстер
38
97
Кадушич
24
24
97
Кадушич
3
11
11
3
20
25
25
20
17
Фредериксен
77
77
17
Фредериксен
Остались в запасе
Динамо Загреб
Истра 1961
1
Даниэль Загорац
ВР
40
Иван Филипович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
3
Bruno Goda
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
12
Roko Banovac
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
13
Niko Šepić
ЦЗ
18
Israel Ayuma
ЦП
44
Rene Hrvatin
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
40
Иван Филипович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
3
Bruno Goda
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Остались в запасе
12
Roko Banovac
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
13
Niko Šepić
ЦЗ
18
Israel Ayuma
ЦП
44
Rene Hrvatin
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Динамо Загреб - Истра 1961
1
4
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
3
Нарушения
12
9
Офсайды
1
1
Количество передач
482
356
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
12
2
xG (ожидаемые голы)
3.62
0.09
xGP (предотвращенные голы)
0.74
0.74
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Stadion Maksimir, Zagreb
Посещаемость:
5600
Новости команд
Все
Динамо Загреб
Истра 1961
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Загреб
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+