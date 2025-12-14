Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Славен Белупо - Динамо Загреб: обзор матча 14 декабря 2025

Славен Белупо
14.12.2025, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 17 тур
2 : 5
Завершен
Динамо Загреб
2' J. Mitrović 75' I. Lepinjica
5' М. Зайц 23' Д. Бельо 35' И. Беннасер 45+1' М. Зайц 57' Д. Бельо
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Динамо Загреб
Завершен
90'
+1'
Замена
Karlo Išasegi ️️️️➡️️ Filip Krušelj
86'
Замена
L. Bosnjak ️️️️➡️️ Ivan Ćubelić
86'
ГОЛ! 2:5! Igor Lepinjica
75'
73'
Замена
Гонсало Вильяр ️️️️➡️️ Миха Зайц
65'
Замена
Cardoso Varela ️️️️➡️️ Арбер Ходжа
64'
Замена
Сандро Куленович ️️️️➡️️ Дион Бельо
64'
Замена
Габриэль Видович ️️️️➡️️ Монсеф Бакрар
57'
ГОЛ! 1:5! Дион Бельо
Пас отдал Арбер Ходжа
Желтая карточка
Michael Agbekpornu
49'
Замена
Michael Agbekpornu ️️️️➡️️ Михаил Каймаков
46'
Замена
Igor Lepinjica ️️️️➡️️ Андрия Филипович
46'
Замена
Gabrijel Šivalec ️️️️➡️️ Josip Mitrović
46'
45' +1
ГОЛ! 1:4! Миха Зайц
Пас отдал Matteo Perez Vinlöf
45'
+2'
35'
ГОЛ! 1:3! Исмаэль Беннасер
Пас отдал Скотт Маккена
23'
ГОЛ! 1:2! Дион Бельо
14'
Желтая карточка
Монсеф Бакрар
5'
ГОЛ! 1:1! Миха Зайц
Пас отдал Монсеф Бакрар
ГОЛ! 1:0! Josip Mitrović
Пас отдал Filip Krušelj
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
6
Tomislav Božić
(К) ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
88
A. Jagusic
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
7
Андрия Филипович
ПВ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
77
Ante Šuto
ЦФ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
27
Йосип Мишич
(К) ЦП
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
9
Дион Бельо
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
24
L. Bosnjak
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
22
Michael Agbekpornu
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
86
Leon Jakirović
ЦЗ
14
Морено Живкович
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
30
Fran Topić
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
3
Bruno Goda
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
3-2-1-4
32
6
18
35
Жута
88
10
Каймаков
7
Филипович
4
11
15
77
4-3-1-2
44
Филипович
26
Маккена
36
Домингес
35
22
8
Зайц
27
Мишич
4
Беннасер
11
Ходжа
71
Бакрар
9
Бельо
18
33
33
18
15
24
24
15
7
Филипович
23
23
7
Филипович
10
Каймаков
22
22
10
Каймаков
11
26
26
11
8
Зайц
12
Вильяр
12
Вильяр
8
Зайц
15
15
71
Бакрар
10
Видович
10
Видович
71
Бакрар
9
Бельо
17
Куленович
17
Куленович
9
Бельо
11
Ходжа
23
23
11
Ходжа
Остались в запасе
Славен Белупо
Динамо Загреб
31
Осман Хаджикич
ВР
17
Mateo Barać
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
14
Adrian Liber
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
33
Иван Невистич
ВР
86
Leon Jakirović
ЦЗ
14
Морено Живкович
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
30
Fran Topić
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
3
Bruno Goda
ЦП
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
17
Mateo Barać
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
14
Adrian Liber
ЦФ
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
86
Leon Jakirović
ЦЗ
14
Морено Живкович
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
30
Fran Topić
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
3
Bruno Goda
ЦП
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Славен Белупо - Динамо Загреб
1
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
18
Офсайды
2
0
Количество передач
368
410
Сейвы
1
4
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Бель
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
Посещаемость:
3055
Новости команд
Все
Славен Белупо
Динамо Загреб
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
19 февраля
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
19 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Славен Белупо
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+