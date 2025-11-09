Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Истра 1961 - Динамо Загреб: обзор матча 09 ноября 2025

Истра 1961
09.11.2025, воскресенье, 18:00
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Загреб
10' С. Лавал 32' С. Лавал
81' М. Бакрар
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Динамо Загреб
Конец матча
Желтая карточка
М. Хайстер
90' +7
90' +6
Желтая карточка
Д. Любичич
Желтая карточка
S. Loncar
90' +4
90'
+6'
Желтая карточка
F. Kolić
84'
Замена
J. Ivanišević ️️️️ Э. Фредериксен
84'
Замена
C. Adah Agada ️️️️ С. Лавал
84'
83'
Замена
Р. Мудражия ️️️️ M. Perez Vinlöf
81'
ГОЛ! 2:1! М. Бакрар
Пас отдал Л. Стойкович
74'
Замена
Г. Видович ️️️️ М. Зайц
74'
Замена
С. Куленович ️️️️ А. Ходжа
66'
Желтая карточка
М. Зайц
Замена
I. Ayuma ️️️️ M. Nasraoui
65'
Травма
M. Nasraoui
64'
Желтая карточка
A. Maurić
63'
Замена
М. Хайстер ️️️️ А. Кадушич
61'
Замена
F. Taraba ️️️️ A. Jay
61'
Травма
А. Кадушич
60'
59'
Замена
C. Varela ️️️️ Д. Бельо
55'
Желтая карточка
С. Маккена
Желтая карточка
A. Jay
53'
46'
Замена
Д. Любичич ️️️️ И. Беннасер
Второй тайм
45'
+2'
ГОЛ! 2:0! С. Лавал
Пас отдал А. Кадушич
32'
Желтая карточка
А. Кадушич
27'
ГОЛ! 1:0! С. Лавал
10'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
15
Дарио Марешич
(К) ЦЗ
23
Alejandro Jay
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
10
S. Loncar
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
70
Самсон Лавал
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
(К) ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
4
Лука Стойкович
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
9
Дион Бельо
ЦФ
21
Mateo Lisica
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
18
Israel Ayuma
ЦП
9
Смаил Превляк
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
11
Saydou Bangura
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
Динамо Загреб
40
Иван Филипович
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
30
Fran Topić
ЦП
32
Роберт Мудражия
ЦП
3
Bruno Goda
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
4-3-1-2
1
3
23
97
Кадушич
15
Марешич
5
Радошевич
8
10
17
Фредериксен
16
Коски
70
Лавал
3-2-2-3
33
Невистич
36
Домингес
26
Маккена
22
4
Беннасер
8
Зайц
4
Стойкович
11
Ходжа
71
Бакрар
21
9
Бельо
97
Кадушич
26
Хайстер
26
Хайстер
97
Кадушич
23
24
24
23
17
Фредериксен
6
6
17
Фредериксен
3
18
18
3
70
Лавал
77
77
70
Лавал
4
Беннасер
21
Любичич
21
Любичич
4
Беннасер
22
32
Мудражия
32
Мудражия
22
11
Ходжа
17
Куленович
17
Куленович
11
Ходжа
8
Зайц
10
Видович
10
Видович
8
Зайц
9
Бельо
23
23
9
Бельо
Остались в запасе
Истра 1961
Динамо Загреб
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
9
Смаил Превляк
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
11
Saydou Bangura
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
40
Иван Филипович
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
30
Fran Topić
ЦП
3
Bruno Goda
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
9
Смаил Превляк
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
11
Saydou Bangura
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
Остались в запасе
40
Иван Филипович
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
30
Fran Topić
ЦП
3
Bruno Goda
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Истра 1961 - Динамо Загреб
6
3
Всего ударов по воротам
6
31
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
2
21
Нарушения
12
9
Количество передач
301
533
Сейвы
5
2
Точность передач %
69
85
Удары мимо ворот
1
12
Блокированные удары
1
13
Удары из пределов штрафной
5
18
Удары из-за пределов штрафной
1
13
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Посещаемость:
5241
Новости команд
Все
Истра 1961
Динамо Загреб
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Истра 1961
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+