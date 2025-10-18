Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Славен Белупо - Риека: обзор матча 18 октября 2025

Славен Белупо
18.10.2025, суббота, 16:30
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Риека
74' А. Филипович
45+4' Д. Аду-Аджей
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Риека
Конец матча
Замена
G. Šivalec ️️️️ J. Mitrović
87'
79'
Замена
Š. Butić ️️️️ B. Bogojević
Желтая карточка
А. Филипович
77'
Замена
A. Jakir ️️️️ Л. Жута
74'
Замена
I. Ćubelić ️️️️ M. Agbekpornu
74'
ГОЛ! 1:1! А. Филипович
Пас отдал A. Jagusic
74'
73'
Желтая карточка
А. Орек
68'
Желтая карточка
А. Майсторович
Желтая карточка
M. Agbekpornu
66'
66'
Замена
A. Matej Jurić ️️️️ Д. Аду-Аджей
65'
Замена
М. Деветак ️️️️ D. Thaqi
65'
Замена
А. Гояк ️️️️ Т. Дантас
Замена
А. Филипович ️️️️ I. Lepinjica
64'
Замена
A. Liber ️️️️ М. Каймаков
46'
Второй тайм
45' +4
ГОЛ! 0:1! Д. Аду-Аджей
Пас отдал Т. Дантас
22'
Желтая карточка
D. Thaqi
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
22
Michael Agbekpornu
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
88
A. Jagusic
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
77
Ante Šuto
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Риека
13
Мартин Зломислич
ВР
51
Анель Хушич
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
22
Анте Орек
ЦЗ
8
Деян Петрович
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
25
Dominik Thaqi
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Славен Белупо
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
20
Marko Petrovic
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
7
Андрия Филипович
ПВ
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
4
Нико Янкович
АП
14
Амер Гояк
АП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
3-4-3
31
Хаджикич
18
35
Жута
2
22
88
23
10
Каймаков
4
11
77
3-4-3
13
Зломислич
51
Хушич
6
Радельич
22
Орек
10
Фрук
26
Дантас
25
8
Петрович
18
Аду-Аджей
45
Майсторович
25
35
Жута
3
3
35
Жута
23
7
Филипович
7
Филипович
23
11
26
26
11
22
15
15
22
10
Каймаков
14
14
10
Каймаков
25
27
27
25
26
Дантас
14
Гояк
14
Гояк
26
Дантас
18
Аду-Аджей
77
77
18
Аду-Аджей
25
34
Деветак
34
Деветак
25
Остались в запасе
Славен Белупо
Риека
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
20
Marko Petrovic
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
24
L. Bosnjak
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
Главный тренер
Иван Раделич
99
Aleksa Todorović
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
19
Самуэле Виньято
АП
4
Нико Янкович
АП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
17
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
20
Marko Petrovic
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
24
L. Bosnjak
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
19
Самуэле Виньято
АП
4
Нико Янкович
АП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
17
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Славен Белупо - Риека
2
3
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
7
Нарушения
14
13
Офсайды
1
0
Количество передач
345
428
Сейвы
2
4
Точность передач %
77
76
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
Посещаемость:
1447
Новости команд
Все
Славен Белупо
Риека
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Славен Белупо
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+