Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Горица - Славен Белупо: обзор матча 21 сентября 2025

Горица
21.09.2025, воскресенье, 18:00
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Славен Белупо
26' М. Чабрая 28' A. Kavelj
67' J. Mitrović
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Горица - Славен Белупо
Завершен
90' +5
Желтая карточка
Андрия Филипович
88'
Замена
Gabrijel Šivalec ️️️️➡️️ Ante Šuto
Замена
Luka Vrzić ️️️️➡️️ Z. Trontelj
88'
Желтая карточка
Mateo Leš
83'
76'
Замена
Андрия Филипович ️️️️➡️️ Josip Mitrović
76'
Замена
L. Crepulja ️️️️➡️️ Михаил Каймаков
Желтая карточка
Iker Pozo
73'
67'
ГОЛ! 2:1! Josip Mitrović
Пас отдал Michael Agbekpornu
65'
Желтая карточка
Ante Šuto
Замена
Ognjen Bakić ️️️️➡️️ Ivan Fiolić
62'
Замена
Домагой Павичич ️️️️➡️️ Jurica Pršir
61'
46'
Замена
Michael Agbekpornu ️️️️➡️️ Adrian Liber
40'
Красная карточка
Ivan Ćubelić
ГОЛ! 2:0! Ante Kavelj
28'
ГОЛ! 1:0! Марьян Чабрая
26'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
71
Давор Матияс
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
4
Яков Филипович
ЦЗ
8
Iker Pozo
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
9
Filip Čuić
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
22
Z. Trontelj
ЦФ
10
Jurica Pršir
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
6
Tomislav Božić
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
77
Ante Šuto
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Горица
30
Darijan Radelić-Žarkov
ВР
32
Elvir Duraković
ЦЗ
35
Zvonimir Josic
ЦЗ
98
Fran Kasumović
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
50
Анте Эрцег
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
29
Vanja Pelko
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
24
L. Bosnjak
ЦП
22
Michael Agbekpornu
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
7
Андрия Филипович
ПВ
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
3-3-4
71
Матияс
19
Чабрая
4
Филипович
45
Перич
8
36
18
9
10
22
5
2-2-5
31
Хаджикич
6
35
Жута
8
10
Каймаков
11
77
14
15
4
10
24
Павичич
24
Павичич
10
18
7
7
18
22
20
20
22
14
22
22
14
10
Каймаков
21
21
10
Каймаков
11
7
Филипович
7
Филипович
11
77
26
26
77
Остались в запасе
Горица
Славен Белупо
30
Darijan Radelić-Žarkov
ВР
32
Elvir Duraković
ЦЗ
35
Zvonimir Josic
ЦЗ
98
Fran Kasumović
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
14
Stjepan Kucis
ЦП
50
Анте Эрцег
ЦФ
29
Vanja Pelko
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
32
Ivan Čović
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
24
L. Bosnjak
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
30
Darijan Radelić-Žarkov
ВР
32
Elvir Duraković
ЦЗ
35
Zvonimir Josic
ЦЗ
98
Fran Kasumović
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
14
Stjepan Kucis
ЦП
50
Анте Эрцег
ЦФ
29
Vanja Pelko
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
24
L. Bosnjak
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Горица - Славен Белупо
2
1
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
13
Офсайды
2
1
Количество передач
418
382
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
Посещаемость:
1653
Новости команд
Все
Горица
Славен Белупо
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Горица
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 