Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вараждин - Хайдук: обзор матча 13 сентября 2025

Вараждин
13.09.2025, суббота, 18:00
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Хайдук
5' A. Latković 8' И. Ивушич (АГ)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Вараждин - Хайдук
Завершен
Замена
Luka Škaričić ️️️️➡️️ Mario Marina
81'
73'
Замена
Уго Гильямон ️️️️➡️️ Фран Карачич
72'
Желтая карточка
Rokas Pukštas
Замена
Петар Бочкай ️️️️➡️️ Ivan Mamut
70'
Замена
Roberto Punčec ️️️️➡️️ Aleksa Latković
62'
61'
Замена
Анте Ребич ️️️️➡️️ Michele Šego
61'
Замена
Adrion Pajaziti ️️️️➡️️ Нико Сигур
47'
Желтая карточка
Фран Карачич
Замена
Матей Вук ️️️️➡️️ Rufat Abdullazada
46'
Замена
Давид Пуцлин ️️️️➡️️ Leon Belcar
46'
46'
Замена
Абдули Саньянг ️️️️➡️️ Икер Альмена
ГОЛ в свои ворота! 2:0! Ивица Ивушич
8'
ГОЛ! 1:0! Aleksa Latković
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
24
Mario Marina
ЦП
28
Leon Belcar
ЦП
10
Aleksa Latković
ЦП
17
Ivan Mamut
ЦФ
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
38
Iuri Tavares
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Хайдук
1
Ивица Ивушич
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
29
Фран Карачич
ПЗ
8
Нико Сигур
ОП
14
Ron Raqi
ЦП
23
Филип Кровинович
ЦП
21
Rokas Pukštas
ЦП
30
Икер Альмена
ПВ
10
Марко Ливайя
ЦФ
11
Michele Šego
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
14
Roberto Punčec
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
12
Петар Бочкай
ЛВ
7
Матей Вук
ЛВ
7
Marko Dabro
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
11
Mate Antunović
ЦФ
Хайдук
41
Ivan Pocrnjić
ВР
33
Toni Silić
ВР
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
32
Šimun Hrgović
ЦЗ
12
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
4
Adrion Pajaziti
ЦП
7
Anthony Kalik
ЦП
9
Анте Ребич
ЛВ
24
Абдули Саньянг
ПВ
34
Bruno Durdov
ЦФ
4-3-3
1
13
5
Ба
25
23
Маглица
24
28
10
38
19
17
3-1-3-1-2
1
Ивушич
29
Карачич
17
Мельняк
31
Шарлия
8
Сигур
14
23
Кровинович
21
30
Альмена
11
10
Ливайя
10
14
14
10
28
6
Пуцлин
6
Пуцлин
28
17
12
Бочкай
12
Бочкай
17
19
7
Вук
7
Вук
19
24
4
4
24
29
Карачич
6
Гильямон
6
Гильямон
29
Карачич
8
Сигур
4
4
8
Сигур
11
9
Ребич
9
Ребич
11
30
Альмена
24
Саньянг
24
Саньянг
30
Альмена
Остались в запасе
Вараждин
Хайдук
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
7
Marko Dabro
ЦФ
11
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
41
Ivan Pocrnjić
ВР
33
Toni Silić
ВР
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
32
Šimun Hrgović
ЦЗ
12
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
7
Anthony Kalik
ЦП
34
Bruno Durdov
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
7
Marko Dabro
ЦФ
11
Mate Antunović
ЦФ
Остались в запасе
41
Ivan Pocrnjić
ВР
33
Toni Silić
ВР
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
32
Šimun Hrgović
ЦЗ
12
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
7
Anthony Kalik
ЦП
34
Bruno Durdov
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Статистика матча Вараждин - Хайдук
2
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
8
Офсайды
0
3
Количество передач
217
600
Сейвы
5
2
Точность передач %
57
87
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
Посещаемость:
10366
Новости команд
Все
Вараждин
Хайдук
«Хайдук» – «Зиря»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.82
2025.07.30 10:29
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
«Зиря» – «Хайдук Сплит»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.35
2025.07.22 08:31
Ракитич завершил карьеру в 37 лет
2025.07.02 23:23
Сборную Италии будет тренировать чемпион мира 2006 года
2025.06.10 19:07
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
«Хайдук» – «Зиря»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.82
2025.07.30 10:29
«Зиря» – «Хайдук Сплит»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.35
2025.07.22 08:31
Ракитич завершил карьеру в 37 лет
2025.07.02 23:23
Сборную Италии будет тренировать чемпион мира 2006 года
2025.06.10 19:07
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Больше новостей
Последние матчи
Все
Вараждин
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 