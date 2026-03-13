Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вараждин - Вуковар: обзор матча 13 марта 2026

Вараждин
13.03.2026, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Вуковар
42' L. Škaričić 75' A. Latković
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Вараждин - Вуковар
Конец матча
90'
+5'
Замена
Д. Пуцлин ️️️️ L. Mamic
87'
Замена
F. Jose Quissequel ️️️️ М. Вук
87'
78'
Желтая карточка
L. Banovec
Замена
M. Marina ️️️️ I. Canjuga
77'
Замена
П. Бочкай ️️️️ A. Latković
77'
ГОЛ! 2:0! A. Latković
75'
Желтая карточка
F. Maglica
72'
Замена
I. Tavares ️️️️ S. Jurić
62'
53'
Замена
Š. Butić ️️️️ K. Pavicic
52'
Травма
K. Pavicic
48'
Желтая карточка
J. Puljic
46'
Замена
К. Чалханоглу ️️️️ M. Ticinovic
46'
Замена
K. Čabrajić ️️️️ V. Čaić
46'
Замена
R. Gonzalez ️️️️ J. Spoljaric
Второй тайм
45'
+4'
ГОЛ! 1:0! L. Škaričić
Пас отдал A. Latković
42'
Желтая карточка
R. Punčec
16'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
33
Josip Silić
ВР
23
Frane Maglica
ЦЗ
14
Roberto Punčec
(К) ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
28
Ivan Canjuga
ЦП
22
L. Mamic
ЦП
10
Aleksa Latković
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
9
Stipe Jurić
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Вуковар
22
Денис Пинтоль
ВР
16
K. Pavicic
ЦЗ
34
M. Tadic
ЦЗ
14
Морено Живкович
ЦЗ
91
M. Ticinovic
ЦЗ
8
Antonio Bosec
ЦЗ
50
J. Spoljaric
ЦП
28
L. Banovec
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
35
Jakov Gurlica
ЦП
21
J. Puljic
(К) ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
21
Teo Novak
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
30
L. Posinkovic
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
24
Mario Marina
ЦП
12
Петар Бочкай
ЛВ
38
I. Tavares
ЦФ
18
Filipe Jose Quissequel
ЦФ
Вуковар
1
Marino Bulat
ВР
42
Antonio Đaković
ВР
7
Керим Чалханоглу
ЛЗ
20
Kristijan Čabrajić
ЦЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
10
R. Gonzalez
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
19
Alen Jurilj
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
3-4-1-2
33
23
14
20
Сикошек
28
10
8
22
7
Вук
4
9
3-2-4-1
22
Пинтоль
14
Живкович
91
8
16
34
28
13
35
50
21
22
6
Пуцлин
6
Пуцлин
22
28
24
24
28
10
12
Бочкай
12
Бочкай
10
9
38
38
9
7
Вук
18
18
7
Вук
91
7
Чалханоглу
7
Чалханоглу
91
13
20
20
13
50
10
10
50
16
27
27
16
Остались в запасе
Вараждин
Вуковар
1
Oliver Zelenika
ВР
21
Teo Novak
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
30
L. Posinkovic
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
Главный тренер
Никола Сафарич
1
Marino Bulat
ВР
42
Antonio Đaković
ВР
5
Никита Власенко
ЦЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
26
Josip Elez
ЦФ
19
Alen Jurilj
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Остались в запасе
1
Oliver Zelenika
ВР
21
Teo Novak
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
30
L. Posinkovic
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
Остались в запасе
1
Marino Bulat
ВР
42
Antonio Đaković
ВР
5
Никита Власенко
ЦЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
26
Josip Elez
ЦФ
19
Alen Jurilj
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Статистика матча Вараждин - Вуковар
2
2
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
15
Офсайды
2
0
Количество передач
334
394
Сейвы
3
3
Точность передач %
70
75
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.82
0.43
xGP (предотвращенные голы)
-0.32
-0.32
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Vukancic, Croatia
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
Посещаемость:
1138
Новости команд
Все
Вараждин
Вуковар
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Вараждин
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+