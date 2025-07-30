Введите ваш ник на сайте
Хайдук - Локомотива: онлайн-трансляция 14 марта 2026

Хайдук
14.03.2026, суббота, 19:00
Хорватия. Футбольная лига, 26 тур
- : -
Не начался
Локомотива
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Хайдук - Локомотива
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
xGP (предотвращенные голы)
0
0
Новости команд
Хайдук
Локомотива
«Хайдук» – «Зиря»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.82
30 июля 2025, 10:29
«Зиря» – «Хайдук Сплит»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.35
22 июля 2025, 08:31
Ракитич завершил карьеру в 37 лет
2 июля 2025, 23:23
Сборную Италии будет тренировать чемпион мира 2006 года
10 июня 2025, 19:07
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
29 мая 2025, 15:16
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
17 февраля 2024, 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
15 февраля 2024, 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
20 августа 2020, 20:20
1
Хорватия. Футбольная лига
Хорватия. Футбольная лига, 17 тур
Истра 1961
- : -
20.01.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
Вараждин
- : -
23.01.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
Локомотива
- : -
24.01.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
Риека
- : -
24.01.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
Хайдук
- : -
25.01.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 17 тур
Истра 1961
- : -
20.01.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
Вараждин
- : -
23.01.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
Локомотива
- : -
24.01.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
Риека
- : -
24.01.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
Хайдук
- : -
25.01.2026
Истра 1961
Хайдук
Локомотива
