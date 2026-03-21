Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Локомотива - Динамо Загреб: обзор матча 21 марта 2026

Локомотива
21.03.2026, суббота, 19:15
Хорватия. Футбольная лига, 27 тур
0 : 5
Завершен
Динамо Загреб
3' Д. Бельо 29' Д. Бельо 40' Л. Стойкович 69' Л. Стойкович 75' Д. Бельо (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Локомотива - Динамо Загреб
Конец матча
82'
Гол отменен
И. Беннасер
76'
Замена
M. Valinčić ️️️️ N. Galešić
Замена
L. Dajčer ️️️️ М. Паяч
76'
76'
Замена
M. Soldo ️️️️ Л. Стойкович
76'
Замена
И. Беннасер ️️️️ М. Зайц
75'
ГОЛ с пенальти! 0:5! Д. Бельо
69'
ГОЛ! 0:4! Л. Стойкович
Пас отдал Д. Бельо
Замена
M. Sušak ️️️️ M. Situm
66'
62'
Замена
️️️️ М. Бакрар
62'
Замена
А. Ходжа ️️️️ Г. Видович
52'
Желтая карточка
М. Бакрар
Замена
B. Boskovic ️️️️ L. Belcar
46'
Замена
Д. Каменович ️️️️ D. Vukovic
46'
Замена
Я. Василь ️️️️ A. Stojaković
46'
Второй тайм
Красная карточка
T. Jukić
45' +1
45'
+2'
40'
ГОЛ! 0:3! Л. Стойкович
Желтая карточка
М. Паяч
29'
29'
ГОЛ! 0:2! Д. Бельо
Пас отдал Г. Видович
Желтая карточка
L. Belcar
26'
3'
ГОЛ! 0:1! Д. Бельо
Пас отдал Л. Стойкович
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
20
Денис Колингер
ЦЗ
5
Tino Jukić
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
28
Leon Belcar
ЦП
30
D. Vukovic
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
15
Aleks Stojaković
ЦФ
9
Ибрагим Сабра
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Bruno Goda
ЦП
14
Йосип Мишич
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
4
Лука Стойкович
ЛВ
10
Габриэль Видович
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
6
B. Boskovic
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
7
Александар Трайковски
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
40
Иван Филипович
ВР
25
Moris Valinčić
ЦЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
41
Sven Šunta
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
23
Cardoso Varela
ЦФ
3-3-5
20
Колингер
5
23
Вешович
17
Паяч
10
28
12
9
Сабра
15
18
30
2-3-1-4
1
Ливакович
36
Домингес
26
Маккена
3
14
Мишич
8
Зайц
4
Стойкович
9
Бельо
71
Бакрар
15
10
Видович
30
33
Каменович
33
Каменович
30
17
Паяч
30
30
17
Паяч
28
6
6
28
18
11
11
18
15
29
Василь
29
Василь
15
15
25
25
15
8
Зайц
4
Беннасер
4
Беннасер
8
Зайц
4
Стойкович
14
14
4
Стойкович
10
Видович
11
Ходжа
11
Ходжа
10
Видович
Остались в запасе
Локомотива
Динамо Загреб
32
Luka Savatovic
ВР
26
Марко Рог
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
33
Иван Невистич
ВР
40
Иван Филипович
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
41
Sven Šunta
ЦП
23
Cardoso Varela
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
26
Марко Рог
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
40
Иван Филипович
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
41
Sven Šunta
ЦП
23
Cardoso Varela
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Локомотива - Динамо Загреб
2
1
1
Всего ударов по воротам
2
21
Удары в створ
0
11
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
10
9
Офсайды
5
2
Количество передач
243
551
Сейвы
6
0
Точность передач %
72
86
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
0
8
xG (ожидаемые голы)
0.19
4.39
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Stadion Maksimir, Zagreb
Посещаемость:
4180
Новости команд
Все
Локомотива
Динамо Загреб
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Локомотива
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+