Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Локомотива - Вараждин: обзор матча 07 марта 2026

Локомотива
07.03.2026, суббота, 19:15
Хорватия. Футбольная лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Вараждин
30' И. Сабра
73' М. Вук
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Локомотива - Вараждин
Конец матча
Желтая карточка
М. Вешович
90' +6
90' +4
Гол отменен
A. Latković
90' +2
Желтая карточка
A. Latković
90'
+5'
Замена
М. Рог ️️️️ И. Сабра
89'
Замена
M. Sušak ️️️️ Д. Колингер
83'
Травма
Д. Колингер
82'
Желтая карточка
Д. Колингер
81'
80'
Замена
S. Lesjak ️️️️ F. Maglica
Замена
I. Katić ️️️️ L. Belcar
75'
Замена
M. Subotić ️️️️ А. Трайковски
75'
73'
ГОЛ! 1:1! М. Вук
Пас отдал Г. Сикошек
Желтая карточка
B. Boskovic
72'
63'
Замена
I. Canjuga ️️️️ L. Mamic
63'
Замена
М. Вук ️️️️ A. Boršić
63'
Замена
Г. Сикошек ️️️️ L. Škaričić
Второй тайм
45'
+4'
30'
Замена
S. Jurić ️️️️ I. Mamut
ГОЛ! 1:0! И. Сабра
Пас отдал А. Трайковски
30'
29'
Травма
I. Mamut
28'
Желтая карточка
I. Mamut
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
20
Денис Колингер
(К) ЦЗ
5
Tino Jukić
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
28
Leon Belcar
ЦП
6
B. Boskovic
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
15
Aleks Stojaković
ЦФ
9
Ибрагим Сабра
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Вараждин
1
Oliver Zelenika
(К) ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
14
Roberto Punčec
ЦЗ
23
Frane Maglica
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
10
Aleksa Latković
ЦП
22
L. Mamic
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
38
I. Tavares
ЦФ
17
Ivan Mamut
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
19
F. Posavac
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
10
Matija Subotić
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
18
Mario Situm
ЦФ
30
D. Vukovic
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
Вараждин
33
Josip Silić
ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
30
L. Posinkovic
ЦЗ
28
Ivan Canjuga
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
12
Петар Бочкай
ЛВ
9
Stipe Jurić
ЦФ
4-3-4
33
Каменович
5
23
Вешович
20
Колингер
28
6
17
Паяч
12
7
Трайковски
9
Сабра
15
4-3-3
1
14
23
25
16
10
22
8
17
38
4
7
Трайковски
10
10
7
Трайковски
28
24
24
28
20
Колингер
11
11
20
Колингер
9
Сабра
26
Рог
26
Рог
9
Сабра
4
20
Сикошек
20
Сикошек
4
23
2
2
23
22
28
28
22
25
7
Вук
7
Вук
25
17
9
9
17
Остались в запасе
Локомотива
Вараждин
32
Luka Savatovic
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
19
F. Posavac
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
29
Яков-Антон Василь
ПВ
18
Mario Situm
ЦФ
30
D. Vukovic
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
33
Josip Silić
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
30
L. Posinkovic
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
19
F. Posavac
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
29
Яков-Антон Василь
ПВ
18
Mario Situm
ЦФ
30
D. Vukovic
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
Остались в запасе
33
Josip Silić
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
30
L. Posinkovic
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Локомотива - Вараждин
3
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
0
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
14
11
Офсайды
0
5
Количество передач
347
461
Сейвы
1
0
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.61
0.22
xGP (предотвращенные голы)
-0.75
-0.75
Информация о матче
Главный судья:
Antonio Melnjak, Croatia
Стадион:
Stadion Maksimir, Zagreb
Посещаемость:
217
Новости команд
Все
Локомотива
Вараждин
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Локомотива
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+