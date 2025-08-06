Введите ваш ник на сайте
Лига Европы
РФШ - КуПС
РФШ - КуПС: обзор матча 06 августа 2025
РФШ
06.08.2025, среда, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
КуПС
61'
B. Diedhiou
14'
Я. Оксанен
24'
M. Toure
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол РФШ - КуПС
Завершен
90'
+1
Замена
Joslyn Luyeye-Lutumba
️️️️➡️️
Mohamed Toure
90'
+1
Замена
Sadat Seidu
️️️️➡️️
D. Arifi
Замена
Мартинс Кигурс
️️️️➡️️
Strahinja Rakić
77'
69'
Замена
Samuel Pasanen
️️️️➡️️
Jerry Voutilainen
69'
Замена
P. Parzyszek
️️️️➡️️
Petteri Pennanen
ГОЛ! 1:2!
Barthelemy Diedhiou
Пас отдал
Дмитрийс Зеленковс
61'
Желтая карточка
Давис Икаунекс
59'
Замена
Barthelemy Diedhiou
️️️️➡️️
Tayrell Wouter
50'
Замена
Давис Икаунекс
️️️️➡️️
Дарко Лемаич
46'
Желтая карточка
Дарко Лемаич
39'
Замена
Strahinja Rakić
️️️️➡️️
Петер Мареш
32'
24'
ГОЛ! 0:2!
Mohamed Toure
14'
ГОЛ! 0:1!
Яакко Оксанен
Желтая карточка
Стефан Панич
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РФШ
35
Марко Марич
ВР
70
Mor Talla Gaye
ЦЗ
4
Roberts Veips
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
25
Петер Мареш
ЦП
18
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
37
Tayrell Wouter
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
КуПС
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
15
Ибраим Сиссе
ЦЗ
13
Яакко Оксанен
ЦП
24
Bob Nii Armah
ЦП
34
Отто Руоппи
АП
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
6
Saku Savolainen
ЦФ
1
Johannes Kreidl
ЦФ
10
D. Arifi
ЦФ
8
Petteri Pennanen
ЦФ
20
Mohamed Toure
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
РФШ
16
Евгенийс Неругалс
ВР
43
Жига Липусчек
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
81
Strahinja Rakić
ЦП
77
Jérémie Porsan-Clemente
ЦП
71
Barthelemy Diedhiou
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
32
Facundo Garcia
ЦП
2
Александар Филипович
ЦП
13
Sergejs Vilkovs
ЦФ
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
32
Rasmus Tikkanen
ЦЗ
21
Joslyn Luyeye-Lutumba
ЦП
14
Samuel Pasanen
ЦП
28
Sadat Seidu
ЦП
11
Agon Sadiku
ЦФ
9
P. Parzyszek
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
3-1-3-1-2
35
Марич
70
4
21
Стужлис
26
Панич
11
Савалниекс
30
25
Мареш
18
Зеленковс
37
22
Лемаич
2-2-1-5
16
15
Сиссе
13
Оксанен
24
34
Руоппи
6
20
8
10
1
22
Лемаич
9
Икаунекс
9
Икаунекс
22
Лемаич
25
Мареш
81
81
25
Мареш
37
71
71
37
49
Кигурс
49
Кигурс
20
21
21
20
7
14
14
7
10
28
28
10
8
9
9
8
Остались в запасе
РФШ
КуПС
16
Евгенийс Неругалс
ВР
43
Жига Липусчек
ЦЗ
77
Jérémie Porsan-Clemente
ЦП
32
Facundo Garcia
ЦП
2
Александар Филипович
ЦП
13
Sergejs Vilkovs
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
12
Aatu Hakala
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
32
Rasmus Tikkanen
ЦЗ
11
Agon Sadiku
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Остались в запасе
16
Евгенийс Неругалс
ВР
43
Жига Липусчек
ЦЗ
77
Jérémie Porsan-Clemente
ЦП
32
Facundo Garcia
ЦП
2
Александар Филипович
ЦП
13
Sergejs Vilkovs
ЦФ
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
32
Rasmus Tikkanen
ЦЗ
11
Agon Sadiku
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Статистика матча РФШ - КуПС
3
Желтые карточки
3
0
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
Lnk Sporta Parks, Riga
