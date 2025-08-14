Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
КуПС - РФШ
КуПС - РФШ: обзор матча 14 августа 2025
КуПС
14.08.2025, четверг, 18:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
РФШ
49'
P. Pennanen
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол КуПС - РФШ
Завершен
90'
+10
Желтая карточка
Стефан Панич
Замена
Lauri Sahimaa
️️️️➡️️
Samuli Miettinen
90'
+8
Замена
Aatu Hakala
️️️️➡️️
Johannes Kreidl
90'
+8
Замена
Пауло Рикардо
️️️️➡️️
Petteri Pennanen
87'
Замена
P. Parzyszek
️️️️➡️️
Mohamed Toure
84'
Желтая карточка
D. Arifi
81'
81'
Желтая карточка
Жига Липусчек
80'
Замена
Элвис Стужлис
️️️️➡️️
Александар Филипович
65'
Замена
Мартинс Кигурс
️️️️➡️️
Barthelemy Diedhiou
53'
Замена
Jérémie Porsan-Clemente
️️️️➡️️
Strahinja Rakić
53'
Замена
Дарко Лемаич
️️️️➡️️
Давис Икаунекс
ГОЛ! 1:0!
Petteri Pennanen
Пас отдал
Отто Руоппи
49'
Замена
Joslyn Luyeye-Lutumba
️️️️➡️️
Jerry Voutilainen
46'
46'
Замена
Haruna Njie
️️️️➡️️
Roberts Veips
Желтая карточка
Bob Nii Armah
13'
Желтая карточка
Яакко Оксанен
10'
2'
Желтая карточка
Roberts Veips
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
15
Ибраим Сиссе
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
24
Bob Nii Armah
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
34
Отто Руоппи
АП
8
Petteri Pennanen
ЦФ
1
Johannes Kreidl
ЦФ
20
Mohamed Toure
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
10
D. Arifi
ЦФ
6
Saku Savolainen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
РФШ
35
Марко Марич
ВР
4
Roberts Veips
ЦЗ
43
Жига Липусчек
ЦЗ
70
Mor Talla Gaye
ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
9
Давис Икаунекс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
71
Barthelemy Diedhiou
ЦП
81
Strahinja Rakić
ЦП
2
Александар Филипович
ЦП
18
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
Главный тренер
Викторс Морозс
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
32
Rasmus Tikkanen
ЦЗ
28
Sadat Seidu
ЦП
28
R. Salo
ЦП
30
Lauri Sahimaa
ЦП
21
Joslyn Luyeye-Lutumba
ЦП
11
Agon Sadiku
ЦФ
9
P. Parzyszek
ЦФ
РФШ
16
Евгенийс Неругалс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
32
Facundo Garcia
ЦП
77
Jérémie Porsan-Clemente
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
37
Tayrell Wouter
ЦФ
13
Sergejs Vilkovs
ЦФ
2-2-1-5
15
Сиссе
16
24
13
Оксанен
34
Руоппи
20
6
10
7
1
3-1-5-1
35
Марич
4
43
Липусчек
70
26
Панич
9
Икаунекс
71
81
2
Филипович
11
Савалниекс
18
Зеленковс
1
12
12
1
8
4
Рикардо
4
Рикардо
8
16
30
30
16
7
21
21
7
20
9
9
20
2
Филипович
21
Стужлис
21
Стужлис
2
Филипович
4
30
30
4
81
77
77
81
71
49
Кигурс
49
Кигурс
71
9
Икаунекс
22
Лемаич
22
Лемаич
9
Икаунекс
Остались в запасе
КуПС
РФШ
32
Rasmus Tikkanen
ЦЗ
28
Sadat Seidu
ЦП
28
R. Salo
ЦП
11
Agon Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
16
Евгенийс Неругалс
ВР
25
Петер Мареш
ЦП
32
Facundo Garcia
ЦП
37
Tayrell Wouter
ЦФ
13
Sergejs Vilkovs
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
32
Rasmus Tikkanen
ЦЗ
28
Sadat Seidu
ЦП
28
R. Salo
ЦП
11
Agon Sadiku
ЦФ
Остались в запасе
16
Евгенийс Неругалс
ВР
25
Петер Мареш
ЦП
32
Facundo Garcia
ЦП
37
Tayrell Wouter
ЦФ
13
Sergejs Vilkovs
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча КуПС - РФШ
3
3
Желтые карточки
3
3
Информация о матче
Главный судья:
Балаж Берке
Стадион:
Savon Sanomat Areena, Kuopio
Новости команд
Все
КуПС
РФШ
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
«Мальме» – «РФШ»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.56
29 июля, 18:18
«Кайрат» – «КуПС»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2025
29 июля, 16:50
«Кайрат» – «КуПС»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 2.00
28 июля, 09:57
«КуПС» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2025
22 июля, 16:50
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
«Кайрат» – «КуПС»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2025
29 июля, 16:50
«Кайрат» – «КуПС»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 2.00
28 июля, 09:57
«КуПС» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2025
22 июля, 16:50
«КуПС» – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.90
21 июля, 09:33
«Мальме» – «РФШ»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.56
29 июля, 18:18
«РФШ» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 2.15
21 июля, 10:01
РФШ – «Левадия»: прогноз на матч 15 июля с 65% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:34
Прогноз на точный счeт матча «РФШ» – «Левадия»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 12:48
«Левадия» – «РФШ»: прогноз на матч 8 июля с 68% вероятностью захода ставки
7 июля, 12:21
Больше новостей
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Последние матчи
Все
КуПС
РФШ
Лига Европы, 3 раунд
КуПС
1 : 0
14.08.2025
РФШ
Латвия. Высшая лига, 26 тур
РФШ
4 : 1
10.08.2025
Супер Нова
Финляндия. Вейккауслига, 19 тур
КТП
0 : 2
09.08.2025
КуПС
Лига Европы, 3 раунд
РФШ
1 : 2
06.08.2025
КуПС
Латвия. Высшая лига, 25 тур
Гробиня
2 : 3
03.08.2025
РФШ
Лига Европы, 3 раунд
КуПС
1 : 0
14.08.2025
РФШ
Финляндия. Вейккауслига, 19 тур
КТП
0 : 2
09.08.2025
КуПС
Лига Европы, 3 раунд
РФШ
1 : 2
06.08.2025
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 18 тур
КуПС
3 : 2
02.08.2025
Хака
Лига чемпионов, 2 раунд
Кайрат
3 : 0
29.07.2025
КуПС
Лига Европы, 3 раунд
КуПС
1 : 0
14.08.2025
РФШ
Латвия. Высшая лига, 26 тур
РФШ
4 : 1
10.08.2025
Супер Нова
Лига Европы, 3 раунд
РФШ
1 : 2
06.08.2025
КуПС
Латвия. Высшая лига, 25 тур
Гробиня
2 : 3
03.08.2025
РФШ
Лига чемпионов, 2 раунд
Мальме
1 : 0
30.07.2025
РФШ
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: